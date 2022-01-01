Фреза комб. рамочная Энкор 9346
Арт. Х1519242
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|комбинированная рамочная
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Вид
|концевая
- Фреза комбинированная рамочная торговой марки Энкор изготовлена из крепкого и твердого материала повышенной прочности и увеличенным уровнем износоустойчивости к преждевременному выщерблению и истиранию. Она оснащена напайками из твердого сплава, за счет чего характеризуется длительным периодом службы и высоким качеством выполняемой работы.
Преимущества
- Изделие предназначается для обработки древесины мягких и твердых пород в столярных цехах и плотницких мастерских
- Модель совместима с ручными фрезеровальными машинами различных марок и стационарными станками
- Она широко применяется при создании разнообразных рамочных конструкций