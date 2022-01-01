Фреза комб. рамочная Энкор 9346

Преимущества

Изделие предназначается для обработки древесины мягких и твердых пород в столярных цехах и плотницких мастерских

Модель совместима с ручными фрезеровальными машинами различных марок и стационарными станками

Она широко применяется при создании разнообразных рамочных конструкций

Фреза комбинированная рамочная торговой марки Энкор изготовлена из крепкого и твердого материала повышенной прочности и увеличенным уровнем износоустойчивости к преждевременному выщерблению и истиранию. Она оснащена напайками из твердого сплава, за счет чего характеризуется длительным периодом службы и высоким качеством выполняемой работы.