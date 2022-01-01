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Фреза комб. рамочная Энкор 9346
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Концевые фрезы
    Фреза комб. рамочная Энкор 9346
    Арт. Х1519242
    Фреза комб. рамочная Энкор 9346

      Фреза комб. рамочная Энкор 9346

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519242

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		комбинированная рамочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза комбинированная рамочная торговой марки Энкор изготовлена из крепкого и твердого материала повышенной прочности и увеличенным уровнем износоустойчивости к преждевременному выщерблению и истиранию. Она оснащена напайками из твердого сплава, за счет чего характеризуется длительным периодом службы и высоким качеством выполняемой работы.

        Преимущества

        • Изделие предназначается для обработки древесины мягких и твердых пород в столярных цехах и плотницких мастерских
        • Модель совместима с ручными фрезеровальными машинами различных марок и стационарными станками
        • Она широко применяется при создании разнообразных рамочных конструкций