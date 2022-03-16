Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отрезная фреза 125x27x3, Р6М5, 48 зубьев
5.0
2
639 ₽
Фрезы по металлу
    Отрезная фреза 125x27x3, Р6М5, 48 зубьев
    Арт. Х1519293
    5.0
    2
    Отрезная фреза 125x27x3, Р6М5, 48 зубьев
    Отрезная фреза 125x27x3, Р6М5, 48 зубьев
      Отрезная фреза 125x27x3, Р6М5, 48 зубьев
      Отрезная фреза 125x27x3, Р6М5, 48 зубьев

      Отрезная фреза 125x27x3, Р6М5, 48 зубьев

      639 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1519293
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		фреза
      Вид
      		насадная
      Внутренний диаметр, мм
      		27
      Все характеристики
      639 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отрезная дисковая фреза предназначена для реза по металлу. Применяется для выполнения отрезных работ и для обработки прямых шлицев. Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5.

        Преимущества

        • Используется на фрезерных станках различного типа при работе с деталями, изготовленными из марок сталей со средними показателями твердости и чугуна
        • Данная оснастка может быть использована на универсальных станках и оборудовании с ЧПУ, являются разновидностью дисковых фрез
        • Применяется в основном для резки частей заготовок, деления их на части перед последующей обработкой
        • Также данный инструмент может быть использован для нарезания канавок на деталях
        • Внешний диаметр - 125 мм
        • Внутренний диаметр - 27 мм
        • Количество зубьев - 48 шт.