Отрезная фреза 80x3x22, Р6М5, 40 зубьев

Преимущества

Используется на фрезерных станках различного типа при работе с деталями, изготовленными из марок сталей со средними показателями твердости и чугуна

Данная оснастка может быть использована на универсальных станках и оборудовании с ЧПУ, являются разновидностью дисковых фрез

Применяется в основном для резки частей заготовок, деления их на части перед последующей обработкой

Также данный инструмент может быть использован для нарезания канавок на деталях

Внешний диаметр - 80 мм

Внутренний диаметр - 22 мм

Количество зубьев - 40 шт.

Отрезная дисковая фреза предназначена для реза по металлу. Применяется для выполнения отрезных работ и для обработки прямых шлицев. Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5.