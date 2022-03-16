Отрезная фреза 80x3x22, Р6М5, 40 зубьев
Арт. Х1519294
Характеристики
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|фреза
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Вид
|насадная
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Внутренний диаметр, мм
|22
- Отрезная дисковая фреза предназначена для реза по металлу. Применяется для выполнения отрезных работ и для обработки прямых шлицев. Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5.
Преимущества
- Используется на фрезерных станках различного типа при работе с деталями, изготовленными из марок сталей со средними показателями твердости и чугуна
- Данная оснастка может быть использована на универсальных станках и оборудовании с ЧПУ, являются разновидностью дисковых фрез
- Применяется в основном для резки частей заготовок, деления их на части перед последующей обработкой
- Также данный инструмент может быть использован для нарезания канавок на деталях
- Внешний диаметр - 80 мм
- Внутренний диаметр - 22 мм
- Количество зубьев - 40 шт.