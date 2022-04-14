Пазовая фреза Bosch 2.608.628.383 (10/20 мм)
Арт. Х1519282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пазовая прямая
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Вид
|концевая
- Пазовая фреза Standard for Wood BOSCH 2.608.628.383 обеспечивает высокую эффективность резки при универсальном фрезеровании. Она предназначена для фрезерования канавок и пазов, шпунтования и сращивания в мягком и твердом массиве, а также древесных композитных материалах. Используют при обработке массива древесины, ДСП, МДФ, полимерных материалов и кориана (абразивного материала). Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ.
Преимущества
- Фреза оснащена двумя твердосплавными лезвиями
- Диаметр (D) — 10 мм
- Общая длина (G) — 51 мм
- Долговечность и надежные результаты фрезерования достигаются благодаря высококачественной режущей кромке из карбида вольфрама
- Исключает отскоки, ограничивая толщину стружки