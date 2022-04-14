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Фреза Bosch 2.608.628.383 (10/20 мм)
5.0
1
800 ₽
Пазовые фрезы
    Пазовая фреза Bosch 2.608.628.383 (10/20 мм)
    Арт. Х1519282
    5.0
    1
    Фреза Bosch 2.608.628.383 (10/20 мм)
    Фреза Bosch 2.608.628.383 (10/20 мм)
      Фреза Bosch 2.608.628.383 (10/20 мм)
      Фреза Bosch 2.608.628.383 (10/20 мм)

      Пазовая фреза Bosch 2.608.628.383 (10/20 мм)

      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1519282
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пазовая прямая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пазовая фреза Standard for Wood BOSCH 2.608.628.383 обеспечивает высокую эффективность резки при универсальном фрезеровании. Она предназначена для фрезерования канавок и пазов, шпунтования и сращивания в мягком и твердом массиве, а также древесных композитных материалах. Используют при обработке массива древесины, ДСП, МДФ, полимерных материалов и кориана (абразивного материала). Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ.

        Преимущества

        • Фреза оснащена двумя твердосплавными лезвиями
        • Диаметр (D) — 10 мм
        • Общая длина (G) — 51 мм
        • Долговечность и надежные результаты фрезерования достигаются благодаря высококачественной режущей кромке из карбида вольфрама
        • Исключает отскоки, ограничивая толщину стружки