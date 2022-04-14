Фреза Bosch 2.608.628.383 (10/20 мм)

Преимущества

Фреза оснащена двумя твердосплавными лезвиями

Диаметр (D) — 10 мм

Общая длина (G) — 51 мм



Долговечность и надежные результаты фрезерования достигаются благодаря высококачественной режущей кромке из карбида вольфрама

Исключает отскоки, ограничивая толщину стружки

Пазовая фреза Standard for Wood BOSCH 2.608.628.383 обеспечивает высокую эффективность резки при универсальном фрезеровании. Она предназначена для фрезерования канавок и пазов, шпунтования и сращивания в мягком и твердом массиве, а также древесных композитных материалах. Используют при обработке массива древесины, ДСП, МДФ, полимерных материалов и кориана (абразивного материала). Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ.