Фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) для фрезера

Преимущества

Общая длина (L) 56 мм

Отличается высококачественной режущей кромкой из карбида вольфрама для долговечности и надежного фрезерования

Исключает отскоки, ограничивая толщину стружки

Увеличенная рабочая длина фрезы дает высокую гибкость применения и позволяет выполнять более глубокие резы в толстых заготовках

Пазовая фреза Standard for Wood Bosch 2.608.628.372 обеспечивает высокую эффективность резки при универсальном фрезеровании. Предназначена для фрезерования канавок и пазов, шпунтования и сращивания в мягком и твердом массиве, а также древесных композитных материалах. При определении глубины прохода и ширины выбираемого паза необходимо учитывать мощность фрезерной машины. Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ.