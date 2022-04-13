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Фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) для фрезера
5.0
1
627 ₽
900 ₽
Пазовые фрезы
    Пазовая фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм)
    Арт. Х1519279
    5.0
    1
    Фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) для фрезера
    Фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) для фрезера
    Фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) для фрезера
    Фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) для фрезера

      Пазовая фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм)

      • -273 ₽
      627 ₽
      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1519279
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пазовая прямая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      • -273 ₽
      627 ₽
      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пазовая фреза Standard for Wood Bosch 2.608.628.372 обеспечивает высокую эффективность резки при универсальном фрезеровании. Предназначена для фрезерования канавок и пазов, шпунтования и сращивания в мягком и твердом массиве, а также древесных композитных материалах. При определении глубины прохода и ширины выбираемого паза необходимо учитывать мощность фрезерной машины. Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ.

        Преимущества

        • Общая длина (L) 56 мм
        • Отличается высококачественной режущей кромкой из карбида вольфрама для долговечности и надежного фрезерования
        • Исключает отскоки, ограничивая толщину стружки
        • Увеличенная рабочая длина фрезы дает высокую гибкость применения и позволяет выполнять более глубокие резы в толстых заготовках