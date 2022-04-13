Фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) для фрезера

Пазовая фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм)
Арт. Х1519279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пазовая прямая
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Вид
|концевая
- Пазовая фреза Standard for Wood Bosch 2.608.628.372 обеспечивает высокую эффективность резки при универсальном фрезеровании. Предназначена для фрезерования канавок и пазов, шпунтования и сращивания в мягком и твердом массиве, а также древесных композитных материалах. При определении глубины прохода и ширины выбираемого паза необходимо учитывать мощность фрезерной машины. Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ.
Преимущества
- Общая длина (L) 56 мм
- Отличается высококачественной режущей кромкой из карбида вольфрама для долговечности и надежного фрезерования
- Исключает отскоки, ограничивая толщину стружки
- Увеличенная рабочая длина фрезы дает высокую гибкость применения и позволяет выполнять более глубокие резы в толстых заготовках