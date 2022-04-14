Почвенная фреза для мотоблока Беларус ФР-00.010
Арт. X190394445
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Ширина захвата, мм
|610
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Вес, кг
|47
- реза почвенная ФР-00.010 для мотоблоков Агро, МТЗ Беларус – навесное оборудование, которое при наличии в хозяйстве мотоблока Агро, МТЗ, станет просто незаменимым. Получить хороший урожай без качественной обработки почвы очень сложно. Перед посевом и после сбора урожая почва нуждается в обязательном рыхлении и культивации. Это позволяет ей дышать, а влаге без препятствий проникать к корням сельскохозяйственных культур. Почвенная фреза как раз принадлежит к разновидности навесного оборудования способного тщательно «разбить» верхний слой почвы перед стартом сельскохозяйственных работ.
Преимущества
- Настройка ширины захвата
- Эффективное избавление от сорняков и вредителей
- Работа на любых разновидностях почв
- Легкость в управлении
- Прочные ножи
- Защитный кожух
- Высокая производительность