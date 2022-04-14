Почвенная фреза для мотоблока Беларус ФР-00.010

Преимущества

Настройка ширины захвата

Эффективное избавление от сорняков и вредителей

Работа на любых разновидностях почв

Легкость в управлении

Прочные ножи

Защитный кожух

Высокая производительность

реза почвенная ФР-00.010 для мотоблоков Агро, МТЗ Беларус – навесное оборудование, которое при наличии в хозяйстве мотоблока Агро, МТЗ, станет просто незаменимым. Получить хороший урожай без качественной обработки почвы очень сложно. Перед посевом и после сбора урожая почва нуждается в обязательном рыхлении и культивации. Это позволяет ей дышать, а влаге без препятствий проникать к корням сельскохозяйственных культур. Почвенная фреза как раз принадлежит к разновидности навесного оборудования способного тщательно «разбить» верхний слой почвы перед стартом сельскохозяйственных работ.