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Почвенная фреза для мотоблока Беларус ФР-00.010
5.0
2
45 915 ₽
Фрезы для мотоблоков
    Почвенная фреза для мотоблока Беларус ФР-00.010
    Арт. X190394445
    5.0
    2
    Почвенная фреза для мотоблока Беларус ФР-00.010

      Почвенная фреза для мотоблока Беларус ФР-00.010

      45 915 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. X190394445
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Ширина захвата, мм
      		610
      Вес, кг
      		47
      Все характеристики
      45 915 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • реза почвенная ФР-00.010 для мотоблоков Агро, МТЗ Беларус – навесное оборудование, которое при наличии в хозяйстве мотоблока  Агро, МТЗ, станет просто незаменимым. Получить хороший урожай без качественной обработки почвы очень сложно. Перед посевом и после сбора урожая почва нуждается в обязательном рыхлении и культивации. Это позволяет ей дышать, а влаге без препятствий проникать к корням сельскохозяйственных культур. Почвенная фреза как раз принадлежит к разновидности навесного оборудования способного тщательно «разбить» верхний слой почвы перед стартом сельскохозяйственных работ.

        Преимущества

        • Настройка ширины захвата
        • Эффективное избавление от сорняков и вредителей
        • Работа на любых разновидностях почв
        • Легкость в управлении
        • Прочные ножи
        • Защитный кожух
        • Высокая производительность