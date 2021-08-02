Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
Арт. X1048041072
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|35
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Адаптер для пылеудаления в комплекте
|Нет
- Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101 предназначен для изготовления кромок, фасок и различных элементов декора на деревянных заготовках. За счет блокировки шпинделя можно легко и удобно менять фрезы. Благодаря линейке, расположенной на фрезере, можно точно отрегулировать глубину реза.
Преимущества
- Небольшие размеры и малый вес (1.5 кг)
- Простая замена режущего инструмента благодаря блокировке шпинделя
- Удобная рукоятка - для комфортной работы
- Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением