Преимущества

Небольшие размеры и малый вес (1.5 кг)

Простая замена режущего инструмента благодаря блокировке шпинделя

Удобная рукоятка - для комфортной работы

Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением

Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101 предназначен для изготовления кромок, фасок и различных элементов декора на деревянных заготовках. За счет блокировки шпинделя можно легко и удобно менять фрезы. Благодаря линейке, расположенной на фрезере, можно точно отрегулировать глубину реза.