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Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
4.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
    Арт. X1048041072
    4.0
    1
    Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
    Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
    Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
    Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
    Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
    Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
    Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
    Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
      Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
      Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
      Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
      Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
      Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
      Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
      Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101
      Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101

      Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041072
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Рабочий ход фрезы, мм
      		35
      Адаптер для пылеудаления в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер Bosch GKF 600 0.601.60A.101 предназначен для изготовления кромок, фасок и различных элементов декора на деревянных заготовках. За счет блокировки шпинделя можно легко и удобно менять фрезы. Благодаря линейке, расположенной на фрезере, можно точно отрегулировать глубину реза.

        Преимущества

        • Небольшие размеры и малый вес (1.5 кг)
        • Простая замена режущего инструмента благодаря блокировке шпинделя
        • Удобная рукоятка - для комфортной работы
        • Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением