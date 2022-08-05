Фрезер Bosch GOF900 CE

Вертикальная фрезерная машина Bosch GOF 900 CE Professional позволяет легко осуществлять вырезание пазов, кромок и профилей. Отличная производительность инструмента обеспечивается благодаря системе электронной стабилизации, которая контролирует число оборотов и позволяет держать его на постоянном уровне даже при длительной нагрузке. Если требуется выполнить точную, качественную и деликатную обработку с фиксированной глубиной фрезерования, поможет измерительная шкала с регулировочными роликами, которая поможет выставить требуемую глубину с точностью до 1/10 мм Для того чтобы получить идеальное погружение в обрабатываемый материл – без перекосов и горизонтальных смещений, специально реализованы легкие и свободно перемещающиеся направляющие с фиксирующими зажимами, которые ускоряют и упрощают процесс фрезерования. Те, кому важна скорость и удобство смены копировальных втулок, по достоинству оценят патентованную систему SDS, позволяющую производить замену втулки вручную, без использования специального инструмента. Во всех современных электроинструментах предусмотрена система безопасного плавного пуска, и этот фрезер не стал исключением. Стальной корпус полностью защищает внутренний механизм инструмента от попадания опилок и осколков обрабатываемого материала. В конструкции фрезера использованы пылезащитные подшипники и подшипниковые гнезда из металла, значительно продлевающие срок эксплуатации

Преимущества