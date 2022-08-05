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Фрезер Bosch GOF900 CE
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер Bosch GOF900 CE
    Арт. Х1272153
    5.0
    1
    Фрезер Bosch GOF900 CE
    Фрезер Bosch GOF900 CE
    Фрезер Bosch GOF900 CE
    Фрезер Bosch GOF900 CE
    Фрезер Bosch GOF900 CE
    Фрезер Bosch GOF900 CE
      Фрезер Bosch GOF900 CE
      Фрезер Bosch GOF900 CE
      Фрезер Bosch GOF900 CE
      Фрезер Bosch GOF900 CE
      Фрезер Bosch GOF900 CE
      Фрезер Bosch GOF900 CE

      Фрезер Bosch GOF900 CE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272153
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вертикальная фрезерная машина Bosch GOF 900 CE Professional позволяет легко осуществлять вырезание пазов, кромок и профилей. Отличная производительность инструмента обеспечивается благодаря системе электронной стабилизации, которая контролирует число оборотов и позволяет держать его на постоянном уровне даже при длительной нагрузке. Если требуется выполнить точную, качественную и деликатную обработку с фиксированной глубиной фрезерования, поможет измерительная шкала с регулировочными роликами, которая поможет выставить требуемую глубину с точностью до 1/10 мм Для того чтобы получить идеальное погружение в обрабатываемый материл – без перекосов и горизонтальных смещений, специально реализованы легкие и свободно перемещающиеся направляющие с фиксирующими зажимами, которые ускоряют и упрощают процесс фрезерования. Те, кому важна скорость и удобство смены копировальных втулок, по достоинству оценят патентованную систему SDS, позволяющую производить замену втулки вручную, без использования специального инструмента. Во всех современных электроинструментах предусмотрена система безопасного плавного пуска, и этот фрезер не стал исключением. Стальной корпус полностью защищает внутренний механизм инструмента от попадания опилок и осколков обрабатываемого материала. В конструкции фрезера использованы пылезащитные подшипники и подшипниковые гнезда из металла, значительно продлевающие срок эксплуатации

        Преимущества

        • Возможность копировального фрезерования
        • Constant Electronic - электронная стабилизация оборотов
        • Возможность подключения пылесоса
        • Блокировка шпинделя
        • Система воздушного охлаждения