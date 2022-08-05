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Фрезер DeWalt DWE 6005
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер DeWalt DWE 6005
    Арт. X1048041070
    5.0
    1
    Фрезер DeWalt DWE 6005
    Фрезер DeWalt DWE 6005
      Фрезер DeWalt DWE 6005
      Фрезер DeWalt DWE 6005

      Фрезер DeWalt DWE 6005

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041070
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Италия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер DeWalt DWE 6005 предназначен для гравирования, снятия фасок и оформления профильных торцов. Малый вес и тонкий корпус позволяют работать инструментом одной рукой. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую смену фрез. Копирная система с 10 мм шариковыми подшипниками - для удобства и точности работы

        Преимущества

        • Кольцо регулировки глубины и зажимной механизм вместе дают точную глубину реза
        • D-образная форма базы для удобства работы в углах и по криволинейным направляющим
        • Электронная регулировка скорости позволяет подстроиться под разный материал
        • Блокировка шпинделя - для быстрой и легкой смены фрез
        • Светодиодная подсветка обеспечивает лучший контроль линии разметки