Фрезер DeWalt DWE 6005
Арт. X1048041070
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Италия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер DeWalt DWE 6005 предназначен для гравирования, снятия фасок и оформления профильных торцов. Малый вес и тонкий корпус позволяют работать инструментом одной рукой. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую смену фрез. Копирная система с 10 мм шариковыми подшипниками - для удобства и точности работы
Преимущества
- Кольцо регулировки глубины и зажимной механизм вместе дают точную глубину реза
- D-образная форма базы для удобства работы в углах и по криволинейным направляющим
- Электронная регулировка скорости позволяет подстроиться под разный материал
- Блокировка шпинделя - для быстрой и легкой смены фрез
- Светодиодная подсветка обеспечивает лучший контроль линии разметки