Фрезер DeWalt DWE 6005 предназначен для гравирования, снятия фасок и оформления профильных торцов. Малый вес и тонкий корпус позволяют работать инструментом одной рукой. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую смену фрез. Копирная система с 10 мм шариковыми подшипниками - для удобства и точности работы

Преимущества