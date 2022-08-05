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Фрезер Энкор ФМЭ-1600/12Э
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер Энкор ФМЭ-1600/12Э
    Арт. X1048041073
    5.0
    1
    Фрезер Энкор ФМЭ-1600/12Э
    Фрезер Энкор ФМЭ-1600/12Э
      Фрезер Энкор ФМЭ-1600/12Э
      Фрезер Энкор ФМЭ-1600/12Э

      Фрезер Энкор ФМЭ-1600/12Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041073
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер Энкор ФМЭ-1600/12Э 50262 предназначен для домашнего использования. Он широко применяется для обработки заготовок из древесины - фрезерования пазов и шипов, снятия фасок, протачивания канавок и т.д. Мощность 1600 Вт обеспечивает высокую производительность. Для быстрой смены оснастки предусмотрена блокировка шпинделя. Инструмент работает от однофазной сети напряжением 220 В с частотой 50 Гц

        Преимущества

        • Электронное поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Защита мотора от перегрузки
        • Базовая платформа нового поколения с большим рабочим отверстием и встроенной системой удаления пыли, адаптируемой с пылесосом
        • Удобная регулировка глубины фрезерования с возможностью тонкой настройки
        • Надежная фиксация корзины инструмента в заданном положении
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
        • Обрезиненный сетевой шнур 2,5 м