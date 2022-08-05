Фрезер Энкор ФМЭ-1600/12Э 50262 предназначен для домашнего использования. Он широко применяется для обработки заготовок из древесины - фрезерования пазов и шипов, снятия фасок, протачивания канавок и т.д. Мощность 1600 Вт обеспечивает высокую производительность. Для быстрой смены оснастки предусмотрена блокировка шпинделя. Инструмент работает от однофазной сети напряжением 220 В с частотой 50 Гц

Преимущества