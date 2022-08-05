Фрезер Энкор ФМЭ-1600/12Э
Арт. X1048041073
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Да
- Фрезер Энкор ФМЭ-1600/12Э 50262 предназначен для домашнего использования. Он широко применяется для обработки заготовок из древесины - фрезерования пазов и шипов, снятия фасок, протачивания канавок и т.д. Мощность 1600 Вт обеспечивает высокую производительность. Для быстрой смены оснастки предусмотрена блокировка шпинделя. Инструмент работает от однофазной сети напряжением 220 В с частотой 50 Гц
Преимущества
- Электронное поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
- Электронная регулировка числа оборотов
- Защита мотора от перегрузки
- Базовая платформа нового поколения с большим рабочим отверстием и встроенной системой удаления пыли, адаптируемой с пылесосом
- Удобная регулировка глубины фрезерования с возможностью тонкой настройки
- Надежная фиксация корзины инструмента в заданном положении
- Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
- Обрезиненный сетевой шнур 2,5 м