Фрезер Интерскол Домашний мастер ФМ-40/1000Э 440.3.0.00
Арт. О00000002688
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|44
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Макс. диаметр фрезы, мм
|30
- Фрезер Интерскол Домашний мастер ФМ-40/1000Э 440.3.0.00 с двумя эргономичными ручками удобен в обращении и позволяет выполнять работу максимально точно. Предназначен для домашней мастерской. Им выполняют фрезерование заготовок из древесины и синтетических материалов. Фрезер имеет подсветку рабочей зоны для лучшего контроля над точностью реза. Прозрачный щиток и возможность подключения пылесоса помогают защитить пользователя от попадания пыли.
Преимущества
- Мощный 1100 Вт двигатель гарантирует отличную производительность
- Электронная регулировка оборотов для оптимальной работы с различными материалами
- Блокировка шпинделя - для быстрой смены фрез
- Подсветка
- Параллельный упор в комплекте - для более высокой точности