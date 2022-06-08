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Фрезер Интерскол Домашний мастер ФМ-40/1000Э 440.3.0.00
5.0
2
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер Интерскол Домашний мастер ФМ-40/1000Э 440.3.0.00
    Арт. О00000002688
    5.0
    2
    Фрезер Интерскол Домашний мастер ФМ-40/1000Э 440.3.0.00
    Фрезер Интерскол Домашний мастер ФМ-40/1000Э 440.3.0.00
      Фрезер Интерскол Домашний мастер ФМ-40/1000Э 440.3.0.00
      Фрезер Интерскол Домашний мастер ФМ-40/1000Э 440.3.0.00

      Фрезер Интерскол Домашний мастер ФМ-40/1000Э 440.3.0.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000002688
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Рабочий ход фрезы, мм
      		44
      Макс. диаметр фрезы, мм
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер Интерскол Домашний мастер ФМ-40/1000Э 440.3.0.00 с двумя эргономичными ручками удобен в обращении и позволяет выполнять работу максимально точно. Предназначен для домашней мастерской. Им выполняют фрезерование заготовок из древесины и синтетических материалов. Фрезер имеет подсветку рабочей зоны для лучшего контроля над точностью реза. Прозрачный щиток и возможность подключения пылесоса помогают защитить пользователя от попадания пыли.

        Преимущества

        • Мощный 1100 Вт двигатель гарантирует отличную производительность
        • Электронная регулировка оборотов для оптимальной работы с различными материалами
        • Блокировка шпинделя - для быстрой смены фрез
        • Подсветка
        • Параллельный упор в комплекте - для более высокой точности