Преимущества

Мощный 1100 Вт двигатель гарантирует отличную производительность

Электронная регулировка оборотов для оптимальной работы с различными материалами

Блокировка шпинделя - для быстрой смены фрез

Подсветка

Параллельный упор в комплекте - для более высокой точности

Фрезер Интерскол Домашний мастер ФМ-40/1000Э 440.3.0.00 с двумя эргономичными ручками удобен в обращении и позволяет выполнять работу максимально точно. Предназначен для домашней мастерской. Им выполняют фрезерование заготовок из древесины и синтетических материалов. Фрезер имеет подсветку рабочей зоны для лучшего контроля над точностью реза. Прозрачный щиток и возможность подключения пылесоса помогают защитить пользователя от попадания пыли.