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Фрезер Makita 3707 ламельный
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер Makita 3707 ламельный
    Арт. Х12616
    5.0
    1
    Фрезер Makita 3707 ламельный
    Фрезер Makita 3707 ламельный
    Фрезер Makita 3707 ламельный
    Фрезер Makita 3707 ламельный
    Фрезер Makita 3707 ламельный
    Фрезер Makita 3707 ламельный
    Фрезер Makita 3707 ламельный
      Фрезер Makita 3707 ламельный
      Фрезер Makita 3707 ламельный
      Фрезер Makita 3707 ламельный
      Фрезер Makita 3707 ламельный
      Фрезер Makita 3707 ламельный
      Фрезер Makita 3707 ламельный
      Фрезер Makita 3707 ламельный

      Фрезер Makita 3707 ламельный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12616
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Рабочий ход фрезы, мм
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кромочный фрезер Макита 3707 – практичный пользующийся успехом у мастеров в самых разных сферах деятельности агрегат с неплохими техническими характеристиками и доступной для большинства приобретающих подобные устройства людей стоимостью. Данный ручной инструмент предназначен для создания фигурных кромок и фасок, для формирования канавок и пазов разной конфигурации и для выполнения некоторых других операций подобного типа. Используется он при изготовлении различных предметов мебели, в декоративных работах, при решении задач по ремонту и в огромном количестве других случаев. Предлагаемый фрезер обладает немного удлиненным корпусом, что дает возможность с удобством удерживать его в процессе эксплуатации, не испытывая никаких трудностей. Техника может применяться на протяжении длительного времени без всякой усталости. Размер цанги у описываемого устройства имеет величину 6 мм. Число оборотов достигает показателя 35000 за минуту. Все, что нужно для выполнения соответствующих операций при помощи этого устройства входит в его комплект

        Преимущества

        • Простое обеспечивающее точное решение задач ведение агрегата
        • Хороший обзор обрабатываемого материала
        • Двойная защитная изоляция
        • Быстрая и легкая настройка глубины