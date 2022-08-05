Фрезер Makita 3707 ламельный

Данный ручной инструмент предназначен для создания фигурных кромок и фасок, для формирования канавок и пазов разной конфигурации и для выполнения некоторых других операций подобного типа. Используется он при изготовлении различных предметов мебели, в декоративных работах, при решении задач по ремонту и в огромном количестве других случаев. Предлагаемый фрезер обладает немного удлиненным корпусом, что дает возможность с удобством удерживать его в процессе эксплуатации, не испытывая никаких трудностей. Техника может применяться на протяжении длительного времени без всякой усталости. Размер цанги у описываемого устройства имеет величину 6 мм. Число оборотов достигает показателя 35000 за минуту. Все, что нужно для выполнения соответствующих операций при помощи этого устройства входит в его комплект

Кромочный фрезер Макита 3707 – практичный пользующийся успехом у мастеров в самых разных сферах деятельности агрегат с неплохими техническими характеристиками и доступной для большинства приобретающих подобные устройства людей стоимостью.

Преимущества