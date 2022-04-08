Фрезер Makita RP0910
Арт. X1048041080
Характеристики
|
Производитель
|
Мощность, Вт
|900
|
Рабочий ход фрезы, мм
|57
|
Вес, кг
|3.3
|
Число оборотов в минуту
|27000
- Фрезер Makita RP 0910 – наглядная демонстрация отличного соотношения впечатляющей мощности (900 Вт) и умеренного веса (3.3 кг). Модель оснащена эффективным двигателем, обеспечивающим быстрое и качественное фрезерование заготовок из твердых пород древесины и ДСП. Режущий элемент фрезера Макита RP 0910 вращается со скоростью 27000 об/мин, максимальное заглубление фрезы – 57 мм. Два вида регулировки для точного врезания на заданную глубину.
Преимущества
- Поменять рабочий инструмент можно, используя лишь ключ
- Точная установка глубины фрезерования
- Небольшой размер
- Комфортное управление. Удобные нескользящие рукоятки позволяют точнее управлять фрезером, причем, с минимальной усталостью
- Чистая работа. В конструкции фрезера Makita RP 0910 предусмотрена система пылеудаления - можно подключить пылесос