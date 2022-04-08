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Фрезер Makita RP0910
4.5
2
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер Makita RP0910
    Арт. X1048041080
    4.5
    2
    Фрезер Makita RP0910
    Фрезер Makita RP0910
    Фрезер Makita RP0910
    Фрезер Makita RP0910
    Фрезер Makita RP0910
    Фрезер Makita RP0910
      Фрезер Makita RP0910
      Фрезер Makita RP0910
      Фрезер Makita RP0910
      Фрезер Makita RP0910
      Фрезер Makita RP0910
      Фрезер Makita RP0910

      Фрезер Makita RP0910

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041080
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Мощность, Вт
      		900
      Рабочий ход фрезы, мм
      		57
      Вес, кг
      		3.3
      Число оборотов в минуту
      		27000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер Makita RP 0910 – наглядная демонстрация отличного соотношения впечатляющей мощности (900 Вт) и умеренного веса (3.3 кг). Модель оснащена эффективным двигателем, обеспечивающим быстрое и качественное фрезерование заготовок из твердых пород древесины и ДСП. Режущий элемент фрезера Макита RP 0910 вращается со скоростью 27000 об/мин, максимальное заглубление фрезы – 57 мм. Два вида регулировки для точного врезания на заданную глубину.

        Преимущества

        • Поменять рабочий инструмент можно, используя лишь ключ
        • Точная установка глубины фрезерования
        • Небольшой размер
        • Комфортное управление. Удобные нескользящие рукоятки позволяют точнее управлять фрезером, причем, с минимальной усталостью
        • Чистая работа. В конструкции фрезера Makita RP 0910 предусмотрена система пылеудаления - можно подключить пылесос