Фрезер Makita RP0910

Преимущества

Поменять рабочий инструмент можно, используя лишь ключ

Точная установка глубины фрезерования

Небольшой размер

Комфортное управление. Удобные нескользящие рукоятки позволяют точнее управлять фрезером, причем, с минимальной усталостью



Чистая работа. В конструкции фрезера Makita RP 0910 предусмотрена система пылеудаления - можно подключить пылесос

Фрезер Makita RP 0910 – наглядная демонстрация отличного соотношения впечатляющей мощности (900 Вт) и умеренного веса (3.3 кг). Модель оснащена эффективным двигателем, обеспечивающим быстрое и качественное фрезерование заготовок из твердых пород древесины и ДСП. Режущий элемент фрезера Макита RP 0910 вращается со скоростью 27000 об/мин, максимальное заглубление фрезы – 57 мм. Два вида регулировки для точного врезания на заданную глубину.