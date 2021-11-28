Преимущества

Надежный цанговый держатель

Система пылеудаления

Комфортная работа

Длина кабеля: 2.5 м

Защита от поражения током

Алюминиевые корпус и подошва

Инструмент имеет блокировку шпинделя для удобной и быстрой смены фрезы

Подошвы легко меняются

Плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой

Фрезер кромочный Makita RT0700CX2 предназначен для снятия фасок с поверхностей различных материалов, таких как алюминий, пластик, дерево.Он позволяет использовать основное устройство с четырьмя различными подошвами (в комплект входит 3 подошвы). Четвертое основание в сборе для фрезерования в углах арт. 195562-2 приобретается дополнительно.Имеется плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой.Фрезер поставляется с удобной сумкой, в которую помещаются сам инструмент, а также все необходимые аксессуары к нему: дополнительные подошвы, направляющие.