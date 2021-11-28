Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
Арт. X1048041068
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|сумка
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Копировальные вставки в комплекте
|Да
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Рабочий ход фрезы, мм
|35
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Адаптер для пылеудаления в комплекте
|Да
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- Фрезер кромочный Makita RT0700CX2 предназначен для снятия фасок с поверхностей различных материалов, таких как алюминий, пластик, дерево.
Он позволяет использовать основное устройство с четырьмя различными подошвами (в комплект входит 3 подошвы). Четвертое основание в сборе для фрезерования в углах арт. 195562-2 приобретается дополнительно.
Имеется плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой.
Фрезер поставляется с удобной сумкой, в которую помещаются сам инструмент, а также все необходимые аксессуары к нему: дополнительные подошвы, направляющие.
Преимущества
- Надежный цанговый держатель
- Система пылеудаления
- Комфортная работа
- Длина кабеля: 2.5 м
- Защита от поражения током
- Алюминиевые корпус и подошва
- Инструмент имеет блокировку шпинделя для удобной и быстрой смены фрезы
- Подошвы легко меняются
- Плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой