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Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
4.3
29
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Арт. X1048041068
    4.3
    29
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
    Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2
      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2

      Фрезер кромочный Makita RT0700CX2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041068
      4.3
      29

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Упаковка
      		сумка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Да
      Рабочий ход фрезы, мм
      		35
      Адаптер для пылеудаления в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер кромочный Makita RT0700CX2 предназначен для снятия фасок с поверхностей различных материалов, таких как алюминий, пластик, дерево.
        Он позволяет использовать основное устройство с четырьмя различными подошвами (в комплект входит 3 подошвы). Четвертое основание в сборе для фрезерования в углах арт. 195562-2 приобретается дополнительно.
        Имеется плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой.
        Фрезер поставляется с удобной сумкой, в которую помещаются сам инструмент, а также все необходимые аксессуары к нему: дополнительные подошвы, направляющие.

        Преимущества

        • Надежный цанговый держатель
        • Система пылеудаления
        • Комфортная работа
        • Длина кабеля: 2.5 м
        • Защита от поражения током
        • Алюминиевые корпус и подошва
        • Инструмент имеет блокировку шпинделя для удобной и быстрой смены фрезы
        • Подошвы легко меняются
        • Плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой