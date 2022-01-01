Фрезер присадочный Felisatti RF 12/710
Арт. X1048041065
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Италия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Присадочный фрезер Felisatti RF12/710 136260170 - представитель профессионального класса. Он используется в производстве корпусной мебели, столов, стульев, декоративных изделий для фрезеровки пазов под ламельные соединения. Мощный 710-ваттный двигатель разгоняет скорость вращения фрез до 18500 оборотов в минуту. Для возможности быстрой перенастройки инструмент оснащен револьверным упором. Имеется возможность регулировки рабочего угла с рабочим диапазоном от 0 до 90 градусов. Диаметр фрезы составляет 5-12 мм. Диаметр посадочного места: 8 мм
Преимущества
- Мощный 710-ваттный двигатель для наилучшей производительности
- Револьверный упор для быстрой перенастройки
- Возможность выполнения пазов под переменными углами
- Дополнительная фиксация на общеупотребимых углах
- Переставные упоры для серийного фрезерования с шаблоном для установки
- Малый вес - всего 3.6 кг
- Межцентровое расстояние: 32 мм
- Максимальная глубина: 43 мм