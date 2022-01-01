Фрезер присадочный Felisatti RF 12/710

Присадочный фрезер Felisatti RF12/710 136260170 - представитель профессионального класса. Он используется в производстве корпусной мебели, столов, стульев, декоративных изделий для фрезеровки пазов под ламельные соединения. Мощный 710-ваттный двигатель разгоняет скорость вращения фрез до 18500 оборотов в минуту. Для возможности быстрой перенастройки инструмент оснащен револьверным упором. Имеется возможность регулировки рабочего угла с рабочим диапазоном от 0 до 90 градусов. Диаметр фрезы составляет 5-12 мм. Диаметр посадочного места: 8 мм

Преимущества