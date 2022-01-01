Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фрезер присадочный Felisatti RF 12/710
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер присадочный Felisatti RF 12/710
    Арт. X1048041065
    Фрезер присадочный Felisatti RF 12/710
    Фрезер присадочный Felisatti RF 12/710
    Фрезер присадочный Felisatti RF 12/710
    Фрезер присадочный Felisatti RF 12/710
      Фрезер присадочный Felisatti RF 12/710
      Фрезер присадочный Felisatti RF 12/710
      Фрезер присадочный Felisatti RF 12/710
      Фрезер присадочный Felisatti RF 12/710

      Фрезер присадочный Felisatti RF 12/710

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041065

      Характеристики

      Производитель
      		Felisatti
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Италия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Присадочный фрезер Felisatti RF12/710 136260170 - представитель профессионального класса. Он используется в производстве корпусной мебели, столов, стульев, декоративных изделий для фрезеровки пазов под ламельные соединения. Мощный 710-ваттный двигатель разгоняет скорость вращения фрез до 18500 оборотов в минуту. Для возможности быстрой перенастройки инструмент оснащен револьверным упором. Имеется возможность регулировки рабочего угла с рабочим диапазоном от 0 до 90 градусов. Диаметр фрезы составляет 5-12 мм. Диаметр посадочного места: 8 мм

        Преимущества

        • Мощный 710-ваттный двигатель для наилучшей производительности
        • Револьверный упор для быстрой перенастройки
        • Возможность выполнения пазов под переменными углами
        • Дополнительная фиксация на общеупотребимых углах
        • Переставные упоры для серийного фрезерования с шаблоном для установки
        • Малый вес - всего 3.6 кг
        • Межцентровое расстояние: 32 мм
        • Максимальная глубина: 43 мм