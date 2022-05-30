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Фрезер Stanley SRR1200-RU
5.0
3
5 807 ₽
6 950 ₽
Фрезеры
    Фрезер Stanley SRR1200-RU
    Арт. Ю00000000800
    5.0
    3
    Фрезер Stanley SRR1200-RU

      Фрезер Stanley SRR1200-RU

      • -1 143 ₽
      5 807 ₽
      6 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000000800
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Рабочий ход фрезы, мм
      		55
      Адаптер для пылеудаления в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      • -1 143 ₽
      5 807 ₽
      6 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер STANLEY SRR1200 RU – универсальный инструмент для работы с древесиной и композитными материалами. Это профессиональное оборудование с мощным двигателем на 1200 Вт, которое распиливает заготовки, выпиливает отверстия, пазы и лыски. Скорость вращения цанги регулируется в пределах от 8000 до 27000 оборотов в минуту. Глубина обработки достигает 55 мм регулируется с помощью направляющей линейки в боковой части инструмента. Система плавного запуска предохраняет двигатель от излишней нагрузки. Фрезер обладает возможностью подключения к пылесосу, имеет функцию блокировки шпинделя для безопасной работы. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить фрезер STANLEY SRR1200 RU с доставкой в любой регион.

        Преимущества STANLEY SRR1200 RU

        • Высокая мощность двигателя – 1,2 кВт
        • Электронная регулировка скорости
        • Блокировка шпинделя
        • Система плавного пуска
        • Возможность подключения к пылесосу
        • Обрезиненные рукоятки
        • Устойчивая опорная плита