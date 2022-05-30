Фрезер STANLEY SRR1200 RU – универсальный инструмент для работы с древесиной и композитными материалами. Это профессиональное оборудование с мощным двигателем на 1200 Вт, которое распиливает заготовки, выпиливает отверстия, пазы и лыски. Скорость вращения цанги регулируется в пределах от 8000 до 27000 оборотов в минуту. Глубина обработки достигает 55 мм регулируется с помощью направляющей линейки в боковой части инструмента. Система плавного запуска предохраняет двигатель от излишней нагрузки. Фрезер обладает возможностью подключения к пылесосу, имеет функцию блокировки шпинделя для безопасной работы. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить фрезер STANLEY SRR1200 RU с доставкой в любой регион.

Преимущества STANLEY SRR1200 RU