Фрезер с микролифтом Triton TRA001 TR203224
Арт. X16975187416
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|2400
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Рабочий ход фрезы, мм
|68
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Вес, кг
|6.3
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Число оборотов в минуту
|21000
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Макс. диаметр фрезы, мм
|55
- Фрезер с микролифтом Triton TRA001 TR203224 оснащен электродвигателем на 2400 Вт, что позволяет обрабатывать даже самую твердую древесину. Конструкция имеет легкий доступ к щеткам - для простой их замены. В комплект входят цанги размерами 8, 12 и 12,7 мм, что дает возможность использовать различные режущие инструменты. Высокое качество обработки материалов достигается благодаря электронной регулировке частоты вращения.
Преимущества
- Диапазон регулировки высоты: 0 - 68 мм
- Инструмент подходит для обработки даже самой твердой древесины
- Регулировка с помощью реечной передачи
- Электронная регулировка частоты вращения
- Многофункциональная направляющая
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Чистота рабочей зоны
- Комплект цанг (8,12, 12.7 мм) - для работы с разными режущими инструментами
- Индикатор питания: неоновый
- Поддержание частоты вращения
- Безопасный выключатель