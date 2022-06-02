Преимущества

Диапазон регулировки высоты: 0 - 68 мм

Инструмент подходит для обработки даже самой твердой древесины

Регулировка с помощью реечной передачи

Электронная регулировка частоты вращения

Многофункциональная направляющая

Автоматическая блокировка шпинделя

Чистота рабочей зоны

Комплект цанг (8,12, 12.7 мм) - для работы с разными режущими инструментами

Индикатор питания: неоновый

Поддержание частоты вращения

Безопасный выключатель

Фрезер с микролифтом Triton TRA001 TR203224 оснащен электродвигателем на 2400 Вт, что позволяет обрабатывать даже самую твердую древесину. Конструкция имеет легкий доступ к щеткам - для простой их замены. В комплект входят цанги размерами 8, 12 и 12,7 мм, что дает возможность использовать различные режущие инструменты. Высокое качество обработки материалов достигается благодаря электронной регулировке частоты вращения.