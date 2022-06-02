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Фрезер с микролифтом Triton TRA001 TR203224
5.0
2
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер с микролифтом Triton TRA001 TR203224
    Арт. X16975187416
    5.0
    2
    Фрезер с микролифтом Triton TRA001 TR203224
    Фрезер с микролифтом Triton TRA001 TR203224
    Фрезер с микролифтом Triton TRA001 TR203224
    Фрезер с микролифтом Triton TRA001 TR203224
    Фрезер с микролифтом Triton TRA001 TR203224
    Фрезер с микролифтом Triton TRA001 TR203224

    Фрезер с микролифтом Triton TRA001 TR203224

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X16975187416
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Triton
    Мощность, Вт
    		2400
    Рабочий ход фрезы, мм
    		68
    Вес, кг
    		6.3
    Число оборотов в минуту
    		21000
    Макс. диаметр фрезы, мм
    		55
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Фрезер с микролифтом Triton TRA001 TR203224 оснащен электродвигателем на 2400 Вт, что позволяет обрабатывать даже самую твердую древесину. Конструкция имеет легкий доступ к щеткам - для простой их замены. В комплект входят цанги размерами 8, 12 и 12,7 мм, что дает возможность использовать различные режущие инструменты. Высокое качество обработки материалов достигается благодаря электронной регулировке частоты вращения.

      Преимущества

      • Диапазон регулировки высоты: 0 - 68 мм
      • Инструмент подходит для обработки даже самой твердой древесины
      • Регулировка с помощью реечной передачи
      • Электронная регулировка частоты вращения
      • Многофункциональная направляющая
      • Автоматическая блокировка шпинделя
      • Чистота рабочей зоны
      • Комплект цанг (8,12, 12.7 мм) - для работы с разными режущими инструментами
      • Индикатор питания: неоновый
      • Поддержание частоты вращения
      • Безопасный выключатель