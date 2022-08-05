Фрезерная машина Bosch GOF 2000 CE 0.601.619.708
Арт. Х1272145
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Мексика
|
Родина бренда
|Германия
|
Упаковка
|коробка
|
Копировальные вставки в комплекте
|Да
- Вертикальная фрезерная машина Bosch GOF 2000 CE Professional 0.601.619.708 - это высокопроизводительный и легкий погружной инструмент с регулируемой глубиной резания, электронной корректировкой оборотов, мощностью двигателя 2000 Вт и скоростью до 21000 об/мин. Применяется для обработки древесины в сложных профессиональных строительных работах и плотницких мастерских
Преимущества
- Функция отключения амортизации
- Пылеотвод
- Функция блокировки шпинделя
- Быстрая смена рабочего инструмента
- Точная регулировка глубины погружения
- Регулировка числа оборотов
- Bosch SDS - установка копировальных втулок без ключа