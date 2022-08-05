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Фрезерная машина Bosch GOF 2000 CE 0.601.619.708
5.0
1
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Фрезеры
    Фрезерная машина Bosch GOF 2000 CE 0.601.619.708
    Арт. Х1272145
    5.0
    1
    Фрезерная машина Bosch GOF 2000 CE 0.601.619.708

      Фрезерная машина Bosch GOF 2000 CE 0.601.619.708

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272145
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вертикальная фрезерная машина Bosch GOF 2000 CE Professional 0.601.619.708 - это высокопроизводительный и легкий погружной инструмент с регулируемой глубиной резания, электронной корректировкой оборотов, мощностью двигателя 2000 Вт и скоростью до 21000 об/мин. Применяется для обработки древесины в сложных профессиональных строительных работах и плотницких мастерских

        Преимущества

        • Функция отключения амортизации
        • Пылеотвод
        • Функция блокировки шпинделя
        • Быстрая смена рабочего инструмента
        • Точная регулировка глубины погружения
        • Регулировка числа оборотов
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