Фрезерная машина Bosch GOF 2000 CE 0.601.619.708

Преимущества

Функция отключения амортизации

Пылеотвод

Функция блокировки шпинделя

Быстрая смена рабочего инструмента

Точная регулировка глубины погружения

Регулировка числа оборотов

Bosch SDS - установка копировальных втулок без ключа

Вертикальная фрезерная машина Bosch GOF 2000 CE Professional 0.601.619.708 - это высокопроизводительный и легкий погружной инструмент с регулируемой глубиной резания, электронной корректировкой оборотов, мощностью двигателя 2000 Вт и скоростью до 21000 об/мин. Применяется для обработки древесины в сложных профессиональных строительных работах и плотницких мастерских