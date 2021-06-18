Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100

Фрезерная машина Bosch POF 1200 AE это электроинструмент, который применяется для резки пазов, создания отверстий, обработки кромок материалов. Может использоваться с заготовками разного вида и степени твердости, способен к фрезерованию большого объема изделий. Он производителен, имеет возможность настройки глубины обработки. При работе на максимальной мощности достигает скорости 28 тысяч оборотов в минуту. Автоматическая, плавная регулировка числа оборотов снижает риск перегрева двигателя во время долгой и интенсивной нагрузки. Современная бесключевая система облегчает смену фрез. Фрезер Bosch POF 1200 AE купить выгодно можно в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества