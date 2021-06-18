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Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
4.0
26
9 180 ₽
11 940 ₽
Фрезеры
    Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
    Арт. Х1272125
    4.0
    26
    Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
    Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
    Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
    Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
    Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
    Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
    Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
    Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
    Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
    Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
      Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
      Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
      Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
      Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
      Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
      Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
      Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
      Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
      Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100
      Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100

      Фрезер Bosch POF 1200 AE 0.603.26A.100

      • -2 760 ₽
      9 180 ₽
      11 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1272125
      4.0
      26

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      • -2 760 ₽
      9 180 ₽
      11 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезерная машина Bosch POF 1200 AE это электроинструмент, который применяется для резки пазов, создания отверстий, обработки кромок материалов. Может использоваться с заготовками разного вида и степени твердости, способен к фрезерованию большого объема изделий. Он производителен, имеет возможность настройки глубины обработки. При работе на максимальной мощности достигает скорости 28 тысяч оборотов в минуту. Автоматическая, плавная регулировка числа оборотов снижает риск перегрева двигателя во время долгой и интенсивной нагрузки. Современная бесключевая система облегчает смену фрез. Фрезер Bosch POF 1200 AE купить выгодно можно в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества

        • Точный
        • Мощный
        • Система Bosch SDS для легкой смены втулки
        • Блокировка шпинделя для безопасности
        • Кожух для защиты от летящей стружки