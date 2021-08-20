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Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
3.3
3
14 520 ₽
19 180 ₽
Фрезеры
    Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
    Арт. X1048041067
    3.3
    3
    Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
    Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
    Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
    Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
    Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
    Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
    Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
    Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
    Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
      Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
      Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
      Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
      Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
      Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
      Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
      Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
      Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
      Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820

      Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820

      • -4 660 ₽
      14 520 ₽
      19 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041067
      3.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		кейс
      Копировальные вставки в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      • -4 660 ₽
      14 520 ₽
      19 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820 оснащен надежным двигателем мощностью 1400 Вт. Блокировка шпинделя позволяет быстро и просто сменять фрезы. Система Bosch SDS обеспечивает удобную установку копировальной втулки.
        Фрезер оснащен рядом функций для более продуктивной работы: плавный пуск, стабилизация числа оборотов и защита от перегрузок.

        Преимущества

        • Система блокировки шпинделя
        • Встроенная подсветка (PowerLight)
        • Удобные и мягкие ручки фрезера Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
        • Защита от перегрузок