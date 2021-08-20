Преимущества

Система блокировки шпинделя

Встроенная подсветка (PowerLight)

Удобные и мягкие ручки фрезера Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820

Защита от перегрузок

Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820 оснащен надежным двигателем мощностью 1400 Вт. Блокировка шпинделя позволяет быстро и просто сменять фрезы. Система Bosch SDS обеспечивает удобную установку копировальной втулки.Фрезер оснащен рядом функций для более продуктивной работы: плавный пуск, стабилизация числа оборотов и защита от перегрузок.