Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
Арт. X1048041067
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|кейс
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Копировальные вставки в комплекте
|Да
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- Фрезер Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820 оснащен надежным двигателем мощностью 1400 Вт. Блокировка шпинделя позволяет быстро и просто сменять фрезы. Система Bosch SDS обеспечивает удобную установку копировальной втулки.
Фрезер оснащен рядом функций для более продуктивной работы: плавный пуск, стабилизация числа оборотов и защита от перегрузок.
Преимущества
- Система блокировки шпинделя
- Встроенная подсветка (PowerLight)
- Удобные и мягкие ручки фрезера Bosch POF 1400 ACE 0.603.26C.820
- Защита от перегрузок