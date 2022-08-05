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Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
    Арт. Х1272157
    5.0
    1
    Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
    Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
    Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
    Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
    Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
    Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
    Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
    Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
      Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
      Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
      Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
      Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
      Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
      Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
      Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
      Фрезерная машина DeWalt D 26204 K

      Фрезерная машина DeWalt D 26204 K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1272157
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		кейс
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер DeWalt D 26204 K предназначен для пропиливания пазов, снятия фасок, изготовления декоративных профилей в древесине. Фрезер оснащен функцией регулировки глубины фрезерования для повышения точности. Для быстрой смены оснастки предусмотрена блокировка шпинделя. Система пылеудаления позволяет поддерживать рабочее место в чистоте при подключении пылесоса

        Преимущества

        • Благодаря плавному пуску снижается нагрузка на сеть и отсутствуют рывки при старте Корпус двигателя выполнен из алюминия
        • Быстрая смена оснастки за счет блокировки шпинделя
        • Возможность подключения пылеотсоса
        • Расширенные возможности благодаря двум базам в комплекте
        • Встроенная электроника поддерживает выбранную скорость работы под нагрузкой