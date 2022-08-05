Фрезерная машина DeWalt D 26204 K

Фрезер DeWalt D 26204 K предназначен для пропиливания пазов, снятия фасок, изготовления декоративных профилей в древесине. Фрезер оснащен функцией регулировки глубины фрезерования для повышения точности. Для быстрой смены оснастки предусмотрена блокировка шпинделя. Система пылеудаления позволяет поддерживать рабочее место в чистоте при подключении пылесоса

Преимущества