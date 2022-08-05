Фрезерная машина DeWalt D 26204 K
Арт. Х1272157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|кейс
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер DeWalt D 26204 K предназначен для пропиливания пазов, снятия фасок, изготовления декоративных профилей в древесине. Фрезер оснащен функцией регулировки глубины фрезерования для повышения точности. Для быстрой смены оснастки предусмотрена блокировка шпинделя. Система пылеудаления позволяет поддерживать рабочее место в чистоте при подключении пылесоса
Преимущества
- Благодаря плавному пуску снижается нагрузка на сеть и отсутствуют рывки при старте Корпус двигателя выполнен из алюминия
- Быстрая смена оснастки за счет блокировки шпинделя
- Возможность подключения пылеотсоса
- Расширенные возможности благодаря двум базам в комплекте
- Встроенная электроника поддерживает выбранную скорость работы под нагрузкой
- Благодаря плавному пуску снижается нагрузка на сеть и отсутствуют рывки при старте Корпус двигателя выполнен из алюминия