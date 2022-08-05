Фрезерная машина Энкор 50260 ФМЭ-1200/8Э
Арт. Х1272147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезерная машина Энкор ФМЭ-1200/8Э 1/2 50260 оснащена электронной системой, ограничения пускового тока и поддержания постоянных оборотов под нагрузкой. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки. Возможно использование копировальных втулок для работы по шаблону
Преимущества
- Мощный двигатель
- Электроника регулировки оборотов холостого хода
- Электронная система ограничения пускового тока - инструмент не дергается при запуске
- Поддержание оборотов под нагрузкой - фрезер стабильно работает даже при попадании фрезы на сучки
- Прецизионные направляющие со встроенной шкалой - высокая точность и настройка глубины фрезерования
- Блокировка шпинделя для быстрой смены фрез
- Возможность работы с пылесосом
- Возможность использования копировальных втулок
- Обрезиненный гибкий сетевой провод 2,5 м
- Блокировка выключателя для защиты от случайного включения