Фрезерная машина Энкор 50260 ФМЭ-1200/8Э

Фрезерная машина Энкор ФМЭ-1200/8Э 1/2 50260 оснащена электронной системой, ограничения пускового тока и поддержания постоянных оборотов под нагрузкой. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки. Возможно использование копировальных втулок для работы по шаблону

Преимущества