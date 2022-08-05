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Фрезерная машина Энкор 50260 ФМЭ-1200/8Э
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Энкор 50260 ФМЭ-1200/8Э
    Арт. Х1272147
    5.0
    1
    Фрезерная машина Энкор 50260 ФМЭ-1200/8Э
    Фрезерная машина Энкор 50260 ФМЭ-1200/8Э
    Фрезерная машина Энкор 50260 ФМЭ-1200/8Э
      Фрезерная машина Энкор 50260 ФМЭ-1200/8Э
      Фрезерная машина Энкор 50260 ФМЭ-1200/8Э
      Фрезерная машина Энкор 50260 ФМЭ-1200/8Э

      Фрезерная машина Энкор 50260 ФМЭ-1200/8Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1272147
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезерная машина Энкор ФМЭ-1200/8Э 1/2 50260 оснащена электронной системой, ограничения пускового тока и поддержания постоянных оборотов под нагрузкой. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки. Возможно использование копировальных втулок для работы по шаблону

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Электроника регулировки оборотов холостого хода
        • Электронная система ограничения пускового тока - инструмент не дергается при запуске
        • Поддержание оборотов под нагрузкой - фрезер стабильно работает даже при попадании фрезы на сучки
        • Прецизионные направляющие со встроенной шкалой - высокая точность и настройка глубины фрезерования
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены фрез
        • Возможность работы с пылесосом
        • Возможность использования копировальных втулок
        • Обрезиненный гибкий сетевой провод 2,5 м
        • Блокировка выключателя для защиты от случайного включения