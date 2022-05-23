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Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
Арт. X1048041058
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Да
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Рабочий ход фрезы, мм
|30
|
Адаптер для пылеудаления в комплекте
|Да
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- Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263 - это электроинструмент бытового класса с двигателем мощностью 850 Вт. Данная модель сконструирована для фрезерных работ по дереву. Для точной работы инструмент оснащен системой прецизионных направляющих и электронной регулировкой оборотов.
Дополнительные характеристики:
Число ступеней револьверного упора ограничителя глубины фрезерования - 3.
Преимущества
- Для избегания перегрузки сети электропитания фрезер имеет ограничение пускового тока
- Электронная система поддержания оборотов при проходе фрезы через сучки и прочие неровности в обрабатываемом материале
- Двухстоечная система прецизионных направляющих и электронная регулировка оборотов - для точной работы
- Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра
- Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Защита от случайного включения и перегрузок - для безопасной работы оператора
- Система пылеудаления - для поддержания рабочего места в чистоте
- Возможно использование инструмента в качестве прямой шлифмашины, благодаря съемному основанию