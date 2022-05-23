Преимущества

Для избегания перегрузки сети электропитания фрезер имеет ограничение пускового тока

Электронная система поддержания оборотов при проходе фрезы через сучки и прочие неровности в обрабатываемом материале

Двухстоечная система прецизионных направляющих и электронная регулировка оборотов - для точной работы

Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра

Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Защита от случайного включения и перегрузок - для безопасной работы оператора

Система пылеудаления - для поддержания рабочего места в чистоте

Возможно использование инструмента в качестве прямой шлифмашины, благодаря съемному основанию

Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263 - это электроинструмент бытового класса с двигателем мощностью 850 Вт. Данная модель сконструирована для фрезерных работ по дереву. Для точной работы инструмент оснащен системой прецизионных направляющих и электронной регулировкой оборотов.Число ступеней револьверного упора ограничителя глубины фрезерования - 3.