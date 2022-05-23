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Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
4.5
4
4 700 ₽
Фрезеры
  • Персональная скидка
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
Арт. X1048041058
4.5
4
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
  • Персональная скидка
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263
Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263

Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263

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4 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1048041058
4.5
4

Характеристики

Производитель
Энкор
Упаковка
коробка
Копировальные вставки в комплекте
Да
Рабочий ход фрезы, мм
30
Адаптер для пылеудаления в комплекте
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фрезер Энкор ФМЭ-850/8Э 50263 - это электроинструмент бытового класса с двигателем мощностью 850 Вт. Данная модель сконструирована для фрезерных работ по дереву. Для точной работы инструмент оснащен системой прецизионных направляющих и электронной регулировкой оборотов.
    Дополнительные характеристики:
    Число ступеней револьверного упора ограничителя глубины фрезерования - 3.

    Преимущества

    • Для избегания перегрузки сети электропитания фрезер имеет ограничение пускового тока
    • Электронная система поддержания оборотов при проходе фрезы через сучки и прочие неровности в обрабатываемом материале
    • Двухстоечная система прецизионных направляющих и электронная регулировка оборотов - для точной работы
    • Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра
    • Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
    • Защита от случайного включения и перегрузок - для безопасной работы оператора
    • Система пылеудаления - для поддержания рабочего места в чистоте
    • Возможно использование инструмента в качестве прямой шлифмашины, благодаря съемному основанию