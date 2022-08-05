Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
Арт. X1048041064
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Италия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Ламельный фрезер Felisatti RF100/710E 1171100100 - это профессиональный точный инструмент с мощным двигателем на 710 Вт. Он позволяет фрезеровать пазы под произвольными углами от 0 до 900 к поверхности детали, а также используется для удаления дефектов древесины (смоляных карманов). Блокировка шпинделя служит для быстрой и удобной замены фрезы
Преимущества
- Мощный 710-ваттный двигатель
- Выполнение пазов под выбранным углом в диапазоне от 0 до 90 градусов
- Четкие обозначения и шкалы
- Отличное сочетание веса и производительности
- Внушительный рабочий ресурс
- Металлический корпус редуктора способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла
- После установки ламелей их можно незначительно перемещать детали друг относительно друга по своей оси
- Двойная изоляция сетевого шнура
- Защита от помех