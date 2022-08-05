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Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
    Арт. X1048041064
    5.0
    1
    Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
    Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
    Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
    Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
    Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
    Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
      Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
      Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
      Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
      Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
      Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный
      Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный

      Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041064
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Felisatti
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Италия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ламельный фрезер Felisatti RF100/710E 1171100100 - это профессиональный точный инструмент с мощным двигателем на 710 Вт. Он позволяет фрезеровать пазы под произвольными углами от 0 до 900 к поверхности детали, а также используется для удаления дефектов древесины (смоляных карманов). Блокировка шпинделя служит для быстрой и удобной замены фрезы

        Преимущества

        • Мощный 710-ваттный двигатель
        • Выполнение пазов под выбранным углом в диапазоне от 0 до 90 градусов
        • Четкие обозначения и шкалы
        • Отличное сочетание веса и производительности
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Металлический корпус редуктора способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла
        • После установки ламелей их можно незначительно перемещать детали друг относительно друга по своей оси
        • Двойная изоляция сетевого шнура
        • Защита от помех