Фрезерная машина Felisatti RF 100/710E ламельный

Преимущества

Ламельный фрезер Felisatti RF100/710E 1171100100 - это профессиональный точный инструмент с мощным двигателем на 710 Вт. Он позволяет фрезеровать пазы под произвольными углами от 0 до 900 к поверхности детали, а также используется для удаления дефектов древесины (смоляных карманов). Блокировка шпинделя служит для быстрой и удобной замены фрезы