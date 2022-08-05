Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
    Арт. X1048041060
    5.0
    1
    Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
    Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
    Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
    Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
    Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
    Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
      Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
      Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
      Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
      Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
      Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
      Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E

      Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041060
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Felisatti
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Италия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальный фрезер Felisatti RF55/1000E 1170400100 - это профессиональный инструмент, способный решить практически все задачи, возникающие перед столяром. Для удобства ведения длительной по времени работы предусмотрена возможность блокировки клавиши включения, благодаря чему исключается необходимость постоянно держать на ней палец. Возможность регулировки скорости вращения фрезы в диапазоне от 20000 до 27000 оборотов в минуту позволяет оптимально настраивать инструмент под работу с материалом конкретной плотности

        Преимущества

        • Способен выполнить большинство слесарных работ
        • Мощный двигатель на 1000 Вт для оптимальной производительности
        • Фиксация глубины фрезерования
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Электронная регулировка оборотов
        • Преднастройка скорости вращения
        • Двойная изоляция сетевого шнура
        • Фиксация пусковой клавиши
        • Хват обеими руками