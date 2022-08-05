Фрезерная машина Felisatti RF 55/1000E
Арт. X1048041060
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Италия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Универсальный фрезер Felisatti RF55/1000E 1170400100 - это профессиональный инструмент, способный решить практически все задачи, возникающие перед столяром. Для удобства ведения длительной по времени работы предусмотрена возможность блокировки клавиши включения, благодаря чему исключается необходимость постоянно держать на ней палец. Возможность регулировки скорости вращения фрезы в диапазоне от 20000 до 27000 оборотов в минуту позволяет оптимально настраивать инструмент под работу с материалом конкретной плотности
Преимущества
- Способен выполнить большинство слесарных работ
- Мощный двигатель на 1000 Вт для оптимальной производительности
- Фиксация глубины фрезерования
- Внушительный рабочий ресурс
- Электронная регулировка оборотов
- Преднастройка скорости вращения
- Двойная изоляция сетевого шнура
- Фиксация пусковой клавиши
- Хват обеими руками