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Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
    Арт. X1048041061
    5.0
    1
    Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
    Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
    Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
    Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
    Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
    Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
      Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
      Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
      Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
      Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
      Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
      Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE

      Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041061
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Felisatti
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Италия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальный фрезер Felisatti RF62/2200VE 136030170 - это мощный профессиональный инструмент для формирования пазов, выполнения сквозных и глухих отверстий, снятия фаски и обработки кромок. Мощный двигатель с константной электроникой позволяет обрабатывать твердые материалы и заготовки большой толщины. Модель оснащена патрубком пылеотвода для поддержания чистоты в рабочей зоне. Наличие регулировки оборотов и функции плавного пуска способствуют аккуратной работе с материалами различной плотности

        Преимущества

        • Мощный 2200-ваттный двигатель для оптимальной производительности
        • Поддержание постоянного количества оборотов под нагрузкой
        • Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков
        • Регулировка скорости вращения фрезы
        • Регулировочные элементы защищены от попадания опилок и и древесной пыли при работе в режиме фрезерного стола
        • Самый большой вылет фрезы среди конкурентов
        • Двойная изоляция сетевого шнура
        • Адаптер пылеудаления для поддержания чистоты на рабочем месте
        • Внушительный рабочий ресурс