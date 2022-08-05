Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE

Универсальный фрезер Felisatti RF62/2200VE 136030170 - это мощный профессиональный инструмент для формирования пазов, выполнения сквозных и глухих отверстий, снятия фаски и обработки кромок. Мощный двигатель с константной электроникой позволяет обрабатывать твердые материалы и заготовки большой толщины. Модель оснащена патрубком пылеотвода для поддержания чистоты в рабочей зоне. Наличие регулировки оборотов и функции плавного пуска способствуют аккуратной работе с материалами различной плотности

Преимущества