Фрезерная машина Felisatti RF 62/2200VE
Арт. X1048041061
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Италия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Да
- Универсальный фрезер Felisatti RF62/2200VE 136030170 - это мощный профессиональный инструмент для формирования пазов, выполнения сквозных и глухих отверстий, снятия фаски и обработки кромок. Мощный двигатель с константной электроникой позволяет обрабатывать твердые материалы и заготовки большой толщины. Модель оснащена патрубком пылеотвода для поддержания чистоты в рабочей зоне. Наличие регулировки оборотов и функции плавного пуска способствуют аккуратной работе с материалами различной плотности
Преимущества
- Мощный 2200-ваттный двигатель для оптимальной производительности
- Поддержание постоянного количества оборотов под нагрузкой
- Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков
- Регулировка скорости вращения фрезы
- Регулировочные элементы защищены от попадания опилок и и древесной пыли при работе в режиме фрезерного стола
- Самый большой вылет фрезы среди конкурентов
- Двойная изоляция сетевого шнура
- Адаптер пылеудаления для поддержания чистоты на рабочем месте
- Внушительный рабочий ресурс