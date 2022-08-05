Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
Арт. X1048041063
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Италия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Да
- Универсальный столовый фрезер Felisatti RF67/2200VE 1170700100 - это мощный профессиональный инструмент для формирования пазов, выполнения сквозных и глухих отверстий, снятия фаски и обработки кромок. Модель максимально оптимизирована под работу в фрезерном столе. Мощный двигатель на 2.2 кВт вкупе с функцией поддержания постоянных оборотов под нагрузкой позволяет использовать фрезы большого диаметра на твердых и широких заготовках. Отдельно стоит отметить, что данный фрезер имеет самый большой вылет фрезы среди продукции других брендов
Преимущества
- Мощный 2200-ваттный двигатель для оптимальной производительности
- Поддержание постоянного количества оборотов под нагрузкой
- Самый большой вылет фрезы среди продукции других брендов
- Отлично оптимизирован для работы в фрезерном столе
- Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков
- Точность фрезерования до 0.125 мм
- Регулировка скорости вращения фрезы
- Регулировочные элементы защищены от попадания опилок и и древесной пыли при работе в режиме фрезерного стола
- Самый большой вылет фрезы среди конкурентов
- Двойная изоляция сетевого шнура
- Фиксация клавиши включения
- Полноценная регулировка со стороны подошвы с помощью микролифта и блокировки цанги
- Адаптер пылеудаления для поддержания чистоты на рабочем месте
- Внушительный рабочий ресурс