Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
4.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
    Арт. X1048041063
    4.0
    1
    Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
    Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
    Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
    Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
    Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
    Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
      Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
      Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
      Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
      Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
      Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE
      Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE

      Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041063
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Felisatti
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Италия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальный столовый фрезер Felisatti RF67/2200VE 1170700100 - это мощный профессиональный инструмент для формирования пазов, выполнения сквозных и глухих отверстий, снятия фаски и обработки кромок. Модель максимально оптимизирована под работу в фрезерном столе. Мощный двигатель на 2.2 кВт вкупе с функцией поддержания постоянных оборотов под нагрузкой позволяет использовать фрезы большого диаметра на твердых и широких заготовках. Отдельно стоит отметить, что данный фрезер имеет самый большой вылет фрезы среди продукции других брендов

        Преимущества

        • Мощный 2200-ваттный двигатель для оптимальной производительности
        • Поддержание постоянного количества оборотов под нагрузкой
        • Самый большой вылет фрезы среди продукции других брендов
        • Отлично оптимизирован для работы в фрезерном столе
        • Ограничение пускового тока для плавного пуска без рывков
        • Точность фрезерования до 0.125 мм
        • Регулировка скорости вращения фрезы
        • Регулировочные элементы защищены от попадания опилок и и древесной пыли при работе в режиме фрезерного стола
        • Самый большой вылет фрезы среди конкурентов
        • Двойная изоляция сетевого шнура
        • Фиксация клавиши включения
        • Полноценная регулировка со стороны подошвы с помощью микролифта и блокировки цанги
        • Адаптер пылеудаления для поддержания чистоты на рабочем месте
        • Внушительный рабочий ресурс