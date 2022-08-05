Фрезерная машина Felisatti RF 67/2200VE

Универсальный столовый фрезер Felisatti RF67/2200VE 1170700100 - это мощный профессиональный инструмент для формирования пазов, выполнения сквозных и глухих отверстий, снятия фаски и обработки кромок. Модель максимально оптимизирована под работу в фрезерном столе. Мощный двигатель на 2.2 кВт вкупе с функцией поддержания постоянных оборотов под нагрузкой позволяет использовать фрезы большого диаметра на твердых и широких заготовках. Отдельно стоит отметить, что данный фрезер имеет самый большой вылет фрезы среди продукции других брендов

Преимущества