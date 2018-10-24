Фрезер Фиолент МФ2-620Э
Арт. X1048041077
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|50
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Макс. диаметр фрезы, мм
|26
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- Фрезер Фиолент МФ2-620Э применяется для быстрой и качественной обработки древесины и пластика вручную. Машина позволяет подравнивать кромки, протачивать пазы, сквозные и глухие отверстия, снимать фаски и т. д. Корпус и основание фрезера выпонлены из алюминиевого сплава. Фреза крепко фиксируется в цанговом патроне размером 8 мм.
Преимущества
- Установка глубины фрезерования револьверная, 6 ступенчатая
- Выключатель с фиксацией во включенном положении
- Надежная конструкция
- Двойная изоляция привода
- Электронная регулировка оборотов
- Возможность подключения пылесоса
- Высокий рабочий ресурс
- Простота эксплуатации