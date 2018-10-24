Преимущества

Установка глубины фрезерования револьверная, 6 ступенчатая

Выключатель с фиксацией во включенном положении

Надежная конструкция

Двойная изоляция привода

Электронная регулировка оборотов

Возможность подключения пылесоса

Высокий рабочий ресурс

Простота эксплуатации

Фрезер Фиолент МФ2-620Э применяется для быстрой и качественной обработки древесины и пластика вручную. Машина позволяет подравнивать кромки, протачивать пазы, сквозные и глухие отверстия, снимать фаски и т. д. Корпус и основание фрезера выпонлены из алюминиевого сплава. Фреза крепко фиксируется в цанговом патроне размером 8 мм.