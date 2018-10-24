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Фрезер Фиолент МФ2-620Э
4.0
1
3 599 ₽
5 109 ₽
Фрезеры
    Фрезер Фиолент МФ2-620Э
    Арт. X1048041077
    4.0
    1
    Фрезер Фиолент МФ2-620Э
    Фрезер Фиолент МФ2-620Э
    Фрезер Фиолент МФ2-620Э
    Фрезер Фиолент МФ2-620Э
    Фрезер Фиолент МФ2-620Э
      Фрезер Фиолент МФ2-620Э
      Фрезер Фиолент МФ2-620Э
      Фрезер Фиолент МФ2-620Э
      Фрезер Фиолент МФ2-620Э
      Фрезер Фиолент МФ2-620Э

      Фрезер Фиолент МФ2-620Э

      • -1 510 ₽
      3 599 ₽
      5 109 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X1048041077
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Фиолент
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Рабочий ход фрезы, мм
      		50
      Макс. диаметр фрезы, мм
      		26
      Все характеристики
      • -1 510 ₽
      3 599 ₽
      5 109 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер Фиолент МФ2-620Э применяется для быстрой и качественной обработки древесины и пластика вручную. Машина позволяет подравнивать кромки, протачивать пазы, сквозные и глухие отверстия, снимать фаски и т. д. Корпус и основание фрезера выпонлены из алюминиевого сплава. Фреза крепко фиксируется в цанговом патроне размером 8 мм.

        Преимущества

        • Установка глубины фрезерования револьверная, 6 ступенчатая
        • Выключатель с фиксацией во включенном положении
        • Надежная конструкция
        • Двойная изоляция привода
        • Электронная регулировка оборотов
        • Возможность подключения пылесоса
        • Высокий рабочий ресурс
        • Простота эксплуатации