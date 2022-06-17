Преимущества

Регулировка глубины ФМ-1900Э 75/13/2 обеспечивает точность работы

Эргономичные ручки - для комфортной и удобной работы

Блокировка шпинделя позволяет безопасно менять оснастку

Широкая подставка - для устойчивой работы

Регулировка скорости - для решения разноплановых задач

Сниженный уровень вибрации обеспечивает комфортную работу

Вентиляционные отверстия охлаждают двигатель

Фрезер Ресанта ФМ-1900Э 75/13/2 используется для выпиливания канавок, кромок, удлиненных отверстий в дереве, для легких строительных материалов.Оснащена кнопкой блокировки шпинделя, которая позволяет безопасно менять оснастку.Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение двигателя, благодаря этому увеличивается рабочий ресурс машины.Изделие имеет ограничитель глубины, который легко фиксируется рычагом.