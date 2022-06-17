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Фрезер Ресанта ФМ-1900Э 75/13/2
5.0
2
7 590 ₽
Фрезеры
    Фрезер Ресанта ФМ-1900Э 75/13/2
    Арт. О00000013712
    5.0
    2
    Фрезер Ресанта ФМ-1900Э 75/13/2
    Фрезер Ресанта ФМ-1900Э 75/13/2
    Фрезер Ресанта ФМ-1900Э 75/13/2
    Фрезер Ресанта ФМ-1900Э 75/13/2
      Фрезер Ресанта ФМ-1900Э 75/13/2
      Фрезер Ресанта ФМ-1900Э 75/13/2
      Фрезер Ресанта ФМ-1900Э 75/13/2
      Фрезер Ресанта ФМ-1900Э 75/13/2

      Фрезер Ресанта ФМ-1900Э 75/13/2

      7 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013712
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Рабочий ход фрезы, мм
      		50
      Макс. диаметр фрезы, мм
      		50
      Все характеристики
      7 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер Ресанта ФМ-1900Э 75/13/2 используется для выпиливания канавок, кромок, удлиненных отверстий в дереве, для легких строительных материалов.
        Оснащена кнопкой блокировки шпинделя, которая позволяет безопасно менять оснастку.
        Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение двигателя, благодаря этому увеличивается рабочий ресурс машины.
        Изделие имеет ограничитель глубины, который легко фиксируется рычагом.

        Преимущества

        • Регулировка глубины ФМ-1900Э 75/13/2 обеспечивает точность работы
        • Эргономичные ручки - для комфортной и удобной работы
        • Блокировка шпинделя позволяет безопасно менять оснастку
        • Широкая подставка - для устойчивой работы
        • Регулировка скорости - для решения разноплановых задач
        • Сниженный уровень вибрации обеспечивает комфортную работу
        • Вентиляционные отверстия охлаждают двигатель