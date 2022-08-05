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Фрезерная машина Hitachi M12SA2
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Hitachi M12SA2
    Арт. Х12524
    5.0
    1
    Фрезерная машина Hitachi M12SA2
    Фрезерная машина Hitachi M12SA2
    Фрезерная машина Hitachi M12SA2
    Фрезерная машина Hitachi M12SA2
    Фрезерная машина Hitachi M12SA2
    Фрезерная машина Hitachi M12SA2
    Фрезерная машина Hitachi M12SA2
    Фрезерная машина Hitachi M12SA2
    Фрезерная машина Hitachi M12SA2
      Фрезерная машина Hitachi M12SA2
      Фрезерная машина Hitachi M12SA2
      Фрезерная машина Hitachi M12SA2
      Фрезерная машина Hitachi M12SA2
      Фрезерная машина Hitachi M12SA2
      Фрезерная машина Hitachi M12SA2
      Фрезерная машина Hitachi M12SA2
      Фрезерная машина Hitachi M12SA2
      Фрезерная машина Hitachi M12SA2

      Фрезерная машина Hitachi M12SA2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12524
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Япония
      Упаковка
      		кейс
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер Hitachi M12SA2 предназначен для выполнения углублений в деревянных заготовках. Регулируемые рукоятки обеспечивают комфортное и надежное удержание инструмента. Глубину фрезерования можно выбрать  с помощью удобного регулятора

        Преимущества

        • Точная глубина фрезерования
        • Удобный хват
        • Легкое скольжение
        • Рукоятка с регулируемым наклоном - для удобства оператора
        • Блокировка шпинделя для быстрой замены фрезы
        • Удобная регулировка скорости
        • Удобный ползунковый переключатель
        • Для поддержания рабочего места в чистоте, инструмент имеет направляющую для пылеотсоса
        • Быстрая и точная настройка