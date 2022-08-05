Фрезерная машина Hitachi M12SA2

Фрезер Hitachi M12SA2 предназначен для выполнения углублений в деревянных заготовках. Регулируемые рукоятки обеспечивают комфортное и надежное удержание инструмента. Глубину фрезерования можно выбрать с помощью удобного регулятора

Преимущества