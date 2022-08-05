Фрезерная машина Hitachi M12SA2
Арт. Х12524
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Малайзия
|
Родина бренда
|Япония
|
Упаковка
|кейс
|
Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер Hitachi M12SA2 предназначен для выполнения углублений в деревянных заготовках. Регулируемые рукоятки обеспечивают комфортное и надежное удержание инструмента. Глубину фрезерования можно выбрать с помощью удобного регулятора
Преимущества
- Точная глубина фрезерования
- Удобный хват
- Легкое скольжение
- Рукоятка с регулируемым наклоном - для удобства оператора
- Блокировка шпинделя для быстрой замены фрезы
- Удобная регулировка скорости
- Удобный ползунковый переключатель
- Для поддержания рабочего места в чистоте, инструмент имеет направляющую для пылеотсоса
- Быстрая и точная настройка