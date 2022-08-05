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Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
    Арт. Х12531
    5.0
    1
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э

      Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12531
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э предназначен для выполнения отделочной и фигурной обработки деревянных изделий. Используется для изготовления сложных пазов, уступов, профилей, кромок, канавок и т.п. Возможность подключения пылесоса к инструменту обеспечивает чистоту на рабочей поверхности. Регулируемый упор перемещается с помощью вращающейся рукоятки. Фрезер оснащен электронной системой регулировки оборотов

        Преимущества

        • Возможность подключения пылесоса
        • Блокировка шпинделя при установке фрезы
        • Воздушное охлаждение
        • Высокая производительность