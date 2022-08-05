Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э
Арт. Х12531
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э предназначен для выполнения отделочной и фигурной обработки деревянных изделий. Используется для изготовления сложных пазов, уступов, профилей, кромок, канавок и т.п. Возможность подключения пылесоса к инструменту обеспечивает чистоту на рабочей поверхности. Регулируемый упор перемещается с помощью вращающейся рукоятки. Фрезер оснащен электронной системой регулировки оборотов
Преимущества
- Возможность подключения пылесоса
- Блокировка шпинделя при установке фрезы
- Воздушное охлаждение
- Высокая производительность