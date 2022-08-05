Фрезерная машина Интерскол ФМ-32/1900 Э

Преимущества

Возможность подключения пылесоса

Блокировка шпинделя при установке фрезы

Воздушное охлаждение

Высокая производительность

Фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э предназначен для выполнения отделочной и фигурной обработки деревянных изделий. Используется для изготовления сложных пазов, уступов, профилей, кромок, канавок и т.п. Возможность подключения пылесоса к инструменту обеспечивает чистоту на рабочей поверхности. Регулируемый упор перемещается с помощью вращающейся рукоятки. Фрезер оснащен электронной системой регулировки оборотов