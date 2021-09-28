Фрезер Интерскол ФМ-55/1000Э
Арт. Х12780
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер Интерскол ФМ-55/1000Э - самый легкий в серии. Опциональные насадки дают возможность расширить область применения. Возможность подключения к пылесосу делает работу аккуратной, рабочее место - чистым. Удобные ручки и малый вес позволяют столяру комфортно управлять фрезером. Регулировка числа оборотов - для выбора необходимого режима обработки в зависимости от материала.
Преимущества
- Опциональные насадки позволяют расширить области применения
- Возможность использования пылесоса
- Самый легкий аппарат своего класса
- Прост в эксплуатации
- Удобство в работе. Рукоятки фрезера Интерскол ФМ-55/1000Э округлой формы позволяют надежно зафиксировать аппарат в руках и свободно перемещать его
- Надежность. Специальный гибкий колпачок защищает сетевой кабель от стираний и разрывов в месте входа в корпус фрезера
- Безопасность. Защитное стекло предотвращает попадания стружки в оператора во время использования, не закрывая обзор места обработки