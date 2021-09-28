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Фрезер Интерскол ФМ-55/1000Э
4.8
6
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер Интерскол ФМ-55/1000Э
    Арт. Х12780
    4.8
    6
    Фрезер Интерскол ФМ-55/1000Э

      Фрезер Интерскол ФМ-55/1000Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12780
      4.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер Интерскол ФМ-55/1000Э - самый легкий в серии. Опциональные насадки дают возможность расширить область применения. Возможность подключения к пылесосу делает работу аккуратной, рабочее место - чистым. Удобные ручки и малый вес позволяют столяру комфортно управлять фрезером. Регулировка числа оборотов - для выбора необходимого режима обработки в зависимости от материала.

        Преимущества

        • Опциональные насадки позволяют расширить области применения
        • Возможность использования пылесоса
        • Самый легкий аппарат своего класса
        • Прост в эксплуатации
        • Удобство в работе. Рукоятки фрезера Интерскол ФМ-55/1000Э округлой формы позволяют надежно зафиксировать аппарат в руках и свободно перемещать его
        • Надежность. Специальный гибкий колпачок защищает сетевой кабель от стираний и разрывов в месте входа в корпус фрезера
        • Безопасность. Защитное стекло предотвращает попадания стружки в оператора во время использования, не закрывая обзор места обработки