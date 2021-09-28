Преимущества

Опциональные насадки позволяют расширить области применения

Возможность использования пылесоса

Самый легкий аппарат своего класса

Прост в эксплуатации

Удобство в работе. Рукоятки фрезера Интерскол ФМ-55/1000Э округлой формы позволяют надежно зафиксировать аппарат в руках и свободно перемещать его



Надежность. Специальный гибкий колпачок защищает сетевой кабель от стираний и разрывов в месте входа в корпус фрезера



Безопасность. Защитное стекло предотвращает попадания стружки в оператора во время использования, не закрывая обзор места обработки



Фрезер Интерскол ФМ-55/1000Э - самый легкий в серии. Опциональные насадки дают возможность расширить область применения. Возможность подключения к пылесосу делает работу аккуратной, рабочее место - чистым. Удобные ручки и малый вес позволяют столяру комфортно управлять фрезером. Регулировка числа оборотов - для выбора необходимого режима обработки в зависимости от материала.