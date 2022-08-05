Фрезерная машина Интерскол ФМШ-100/710Э

Профессиональный плоскодюбельный фрезер для простой, быстрой, аккуратной и точной работы по твёрдой и мягкой древесине, ДСП и пластику позволяет выполнять соединения деталей с использованием деревянных ламелей (шкантов бисквитного обжига) для точного, удобного и долговечного соединения деревянных деталей. Экономия времени по сравнению с технологией штифтового соединения: нет необходимости выполнять точные замеры, уже после установки ламелей можно незначительно перемещать детали друг относительно друга вдоль оси ламелей для точной подгонки

Преимущества