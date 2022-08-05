Фрезерная машина Интерскол ФМШ-12/710
Арт. Х12818
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Присадочный фрезер Интерскол ФШМ-12/710 предназначен для выполнения соединений на цилиндрических шкантах, очень удобен при сборке корпусной мебели. Пылеотсос обеспечивает чистую рабочую поверхность. Функция регулировки угла позволяет выполнять более сложные работы. Малый вес и небольшие габариты обеспечивают комфортную работу оператора
Преимущества
- Баланс веса, мощности и габаритов
- Простое выполнение отверстий для соединений на шкантах
- Регулировка угла от 0 до 90 градусов