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Фрезерная машина Интерскол ФМШ-12/710
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Интерскол ФМШ-12/710
    Арт. Х12818
    5.0
    1
    Фрезерная машина Интерскол ФМШ-12/710

      Фрезерная машина Интерскол ФМШ-12/710

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12818
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Присадочный фрезер Интерскол ФШМ-12/710 предназначен для выполнения соединений на цилиндрических шкантах, очень удобен при сборке корпусной мебели. Пылеотсос обеспечивает чистую рабочую поверхность. Функция регулировки угла позволяет выполнять более сложные работы. Малый вес и небольшие габариты обеспечивают комфортную работу оператора

        Преимущества

        • Баланс веса, мощности и габаритов
        • Простое выполнение отверстий для соединений на шкантах
        • Регулировка угла от 0 до 90 градусов