Фрезерная машина Интерскол ФМШ-12/710

Присадочный фрезер Интерскол ФШМ-12/710 предназначен для выполнения соединений на цилиндрических шкантах, очень удобен при сборке корпусной мебели. Пылеотсос обеспечивает чистую рабочую поверхность. Функция регулировки угла позволяет выполнять более сложные работы. Малый вес и небольшие габариты обеспечивают комфортную работу оператора

Преимущества