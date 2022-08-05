Фрезерная машина Makita 3708F Фрезер
Арт. Х1272155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер Makita 3708 F предназначен для выполнения прямых, фигурных и круговых резов. Прозрачный пластик защищает оператора от попадания стружек и позволяет полностью контролировать процесс работы. Удлиненная форма инструмента и компактные размеры обеспечивают дополнительное удобство работы. Двойная изоляция позволяет подключаться к незаземленным розеткам, исключая возможность замыкания. Светодиод освещает рабочую зону
Преимущества
- Изменение угла базы - для удобного снятия фаски
- Светодиод освещает рабочее место
- Система пылеудаления
- Двойная защитная изоляция