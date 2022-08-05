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Фрезерная машина Makita 3708F Фрезер
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Makita 3708F Фрезер
    Арт. Х1272155
    5.0
    1
    Фрезерная машина Makita 3708F Фрезер
    Фрезерная машина Makita 3708F Фрезер
    Фрезерная машина Makita 3708F Фрезер
    Фрезерная машина Makita 3708F Фрезер
      Фрезерная машина Makita 3708F Фрезер
      Фрезерная машина Makita 3708F Фрезер
      Фрезерная машина Makita 3708F Фрезер
      Фрезерная машина Makita 3708F Фрезер

      Фрезерная машина Makita 3708F Фрезер

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272155
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фрезер Makita 3708 F предназначен для выполнения прямых, фигурных и круговых резов. Прозрачный пластик защищает оператора от попадания стружек и позволяет полностью контролировать процесс работы. Удлиненная форма инструмента и компактные размеры обеспечивают дополнительное удобство работы. Двойная изоляция позволяет подключаться к незаземленным розеткам, исключая возможность замыкания. Светодиод освещает рабочую зону

        Преимущества

        • Изменение угла базы - для удобного снятия фаски
        • Светодиод освещает рабочее место
        • Система пылеудаления
        • Двойная защитная изоляция