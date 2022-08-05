Фрезерная машина Makita 3708F Фрезер

Фрезер Makita 3708 F предназначен для выполнения прямых, фигурных и круговых резов. Прозрачный пластик защищает оператора от попадания стружек и позволяет полностью контролировать процесс работы. Удлиненная форма инструмента и компактные размеры обеспечивают дополнительное удобство работы. Двойная изоляция позволяет подключаться к незаземленным розеткам, исключая возможность замыкания. Светодиод освещает рабочую зону

Преимущества