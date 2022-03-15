Фрезер шпоночный Makita PJ7000

Makita PJ7000 710 Вт это электрический инструмент, позволяющий выпиливать отверстия серповидной формы. Такие щели обычно создаются с целью соединения деревянных заготовок при создании изделий из древесины. Фрезер шпоночного типа хорош тем, что обладает большой маневренностью, благодаря чему им можно вырезать детали абсолютно с любой выкройки. Он компактен, весит менее трех килограмм, и имеет высокую частоту оборотов, что достигает одиннадцати тысяч в минуту. Направляющая углового вида легко настраивается на необходимый угол пиления. Предельная глубина пропила материала не превышает двух сантиметров, но при комплектации специальной пластиной возможно пиление в более твердых породах дерева, поэтому Makita pj7000 купить стоит для творческой и домашней работы по дереву.

Преимущества ламельного фрезера Makita pj7000:

Двойная изоляция;

Малый вес;

Мощность;

Регулируемые направляющие;

Противопылевая насадка;

Подключается к пылесосу;

Эффективно пилит;

Долго служит.

Комплектация: