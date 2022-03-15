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Фрезер шпоночный Makita PJ7000
5.0
2
17 820 ₽
29 390 ₽
Фрезеры
    Фрезер шпоночный Makita PJ7000
    Арт. X1048041069
    5.0
    2
    Фрезер шпоночный Makita PJ7000

      Фрезер шпоночный Makita PJ7000

      • -11 570 ₽
      17 820 ₽
      29 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041069
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Упаковка
      		кейс
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Рабочий ход фрезы, мм
      		20
      Адаптер для пылеудаления в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      • -11 570 ₽
      17 820 ₽
      29 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Makita PJ7000 710 Вт это электрический инструмент, позволяющий выпиливать отверстия серповидной формы. Такие щели обычно создаются с целью соединения деревянных заготовок при создании изделий из древесины. Фрезер шпоночного типа хорош тем, что обладает большой маневренностью, благодаря чему им можно вырезать детали абсолютно с любой выкройки. Он компактен, весит менее трех килограмм, и имеет высокую частоту оборотов, что достигает одиннадцати тысяч в минуту. Направляющая углового вида легко настраивается на необходимый угол пиления. Предельная глубина пропила материала не превышает двух сантиметров, но при комплектации специальной пластиной возможно пиление в более твердых породах дерева, поэтому Makita pj7000 купить стоит для творческой и домашней работы по дереву.

        Преимущества ламельного фрезера Makita pj7000:

        • Двойная изоляция;
        • Малый вес;
        • Мощность;
        • Регулируемые направляющие;
        • Противопылевая насадка;
        • Подключается к пылесосу;
        • Эффективно пилит;
        • Долго служит.

        Комплектация:

        • Шпоночный фрезер;
        • Шпоночная фреза;
        • Передняя рукоятка;
        • Съемный пылесборник;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Кейс для хранения.