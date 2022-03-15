Фрезер шпоночный Makita PJ7000
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|кейс
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|20
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Адаптер для пылеудаления в комплекте
|Нет
Makita PJ7000 710 Вт это электрический инструмент, позволяющий выпиливать отверстия серповидной формы. Такие щели обычно создаются с целью соединения деревянных заготовок при создании изделий из древесины. Фрезер шпоночного типа хорош тем, что обладает большой маневренностью, благодаря чему им можно вырезать детали абсолютно с любой выкройки. Он компактен, весит менее трех килограмм, и имеет высокую частоту оборотов, что достигает одиннадцати тысяч в минуту. Направляющая углового вида легко настраивается на необходимый угол пиления. Предельная глубина пропила материала не превышает двух сантиметров, но при комплектации специальной пластиной возможно пиление в более твердых породах дерева, поэтому Makita pj7000 купить стоит для творческой и домашней работы по дереву.
Преимущества ламельного фрезера Makita pj7000:
- Двойная изоляция;
- Малый вес;
- Мощность;
- Регулируемые направляющие;
- Противопылевая насадка;
- Подключается к пылесосу;
- Эффективно пилит;
- Долго служит.
Комплектация:
- Шпоночный фрезер;
- Шпоночная фреза;
- Передняя рукоятка;
- Съемный пылесборник;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Кейс для хранения.