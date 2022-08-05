Фрезерная машина Prorab 6214K

Фрезер PRORAB 6214 K предназначен для вырезания фигурных профилей, равнения краев деревянных деталей и т.д. Особое покрытые подошвы исключает возможность повреждения обрабатываемой поверхности. Удобные рукоятки обеспечивают надежный хват инструмента двумя руками. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска предохраняет от травм

Преимущества