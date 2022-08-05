Фрезерная машина Prorab 6214K
Арт. Х12646
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|кейс
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер PRORAB 6214 K предназначен для вырезания фигурных профилей, равнения краев деревянных деталей и т.д. Особое покрытые подошвы исключает возможность повреждения обрабатываемой поверхности. Удобные рукоятки обеспечивают надежный хват инструмента двумя руками. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска предохраняет от травм
Преимущества
- Мотор мощностью 2050 Вт обеспечивает высокую производительность
- 12 фрез в комплекте увеличивают спектр возможностей фрезера
- Корпус из ударопрочного пластика защищает внутренние части инструмента от механических повреждений
- Особое покрытие подошвы исключает возможность повреждения обрабатываемой поверхности
- Количество оборотов фрезы легко регулируется, что позволяет быстро настраиваться на конкретные задачи
- Устойчивая фиксация глубины фрезерования