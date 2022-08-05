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Фрезерная машина Prorab 6214K
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Prorab 6214K
    Арт. Х12646
    5.0
    1
    Фрезерная машина Prorab 6214K
    Фрезерная машина Prorab 6214K
    Фрезерная машина Prorab 6214K
    Фрезерная машина Prorab 6214K
    Фрезерная машина Prorab 6214K
    Фрезерная машина Prorab 6214K
      Фрезерная машина Prorab 6214K
      Фрезерная машина Prorab 6214K
      Фрезерная машина Prorab 6214K
      Фрезерная машина Prorab 6214K
      Фрезерная машина Prorab 6214K
      Фрезерная машина Prorab 6214K

      Фрезерная машина Prorab 6214K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12646
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		кейс
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фрезер PRORAB 6214 K предназначен для вырезания фигурных профилей, равнения краев деревянных деталей и т.д. Особое покрытые подошвы исключает возможность повреждения обрабатываемой поверхности. Удобные рукоятки обеспечивают надежный хват инструмента двумя руками. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска предохраняет от травм

        Преимущества

        • Мотор мощностью 2050 Вт обеспечивает высокую производительность
        • 12 фрез в комплекте увеличивают спектр возможностей фрезера
        • Корпус из ударопрочного пластика защищает внутренние части инструмента от механических повреждений
        • Особое покрытие подошвы исключает возможность повреждения обрабатываемой поверхности
        • Количество оборотов фрезы легко регулируется, что позволяет быстро настраиваться на конкретные задачи
        • Устойчивая фиксация глубины фрезерования