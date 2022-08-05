Фрезерная машина Stanley STRR1200-B9

Преимущества

Доступная цена Stanley STRR1200-B9 электро

Регулируемая скорость

Вертикальный ход 55 мм

Мощный мотор – 1200 Вт

Прочная и долговечная алюминиевая станина

27000 оборотов в минуту (максимальный показатель)

Эффективное охлаждение двигателя воздушным потоком

Прорезиненные рукоятки

Блокировка шпинделя

Три глубины погружения фрезы

Система защиты от случайного пуска

Ручной фрезер Stanley STRR1200-B9 подходит для точной обработки дерева, акриловых и гипсокартонных плит. С его помощью можно выполнять фрезерование материалов, обрабатывать кромки, канавки, проделывать отверстия и пазы. За счет мощного двигателя 1200 Вт фрезер способен выдерживать сильные нагрузки. Регулируемая скорость вращения фрезы дают возможность обрабатывать цельную древесину, клееное дерево и другие материалы. Изменить глубину фрезерования легко. Задействуйте для этого линейку на корпусе или револьверный упор. Прорезиненные рукоятки позволяют чувствовать вибрацию не так сильно. Пользователю удобно держать инструмент и легче им управлять