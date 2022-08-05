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Фрезерная машина Stanley STRR1200-B9
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Stanley STRR1200-B9
    Арт. X1048041075
    5.0
    1
    Фрезерная машина Stanley STRR1200-B9
    Фрезерная машина Stanley STRR1200-B9
      Фрезерная машина Stanley STRR1200-B9
      Фрезерная машина Stanley STRR1200-B9

      Фрезерная машина Stanley STRR1200-B9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041075
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной фрезер Stanley STRR1200-B9 подходит для точной обработки дерева, акриловых и гипсокартонных плит. С его помощью можно выполнять фрезерование материалов, обрабатывать кромки, канавки, проделывать отверстия и пазы. За счет мощного двигателя 1200 Вт фрезер способен выдерживать сильные нагрузки. Регулируемая скорость вращения фрезы дают возможность обрабатывать цельную древесину, клееное дерево и другие материалы. Изменить глубину фрезерования легко. Задействуйте для этого линейку на корпусе или револьверный упор. Прорезиненные рукоятки позволяют чувствовать вибрацию не так сильно. Пользователю удобно держать инструмент и легче им управлять

        Преимущества

        • Доступная цена Stanley STRR1200-B9 электро
        • Регулируемая скорость
        • Вертикальный ход 55 мм
        • Мощный мотор – 1200 Вт
        • Прочная и долговечная алюминиевая станина
        • 27000 оборотов в минуту (максимальный показатель)
        • Эффективное охлаждение двигателя воздушным потоком
        • Прорезиненные рукоятки
        • Блокировка шпинделя
        • Три глубины погружения фрезы
        • Система защиты от случайного пуска