Фрезерная машина Stanley STRR1200-B9
Арт. X1048041075
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Ручной фрезер Stanley STRR1200-B9 подходит для точной обработки дерева, акриловых и гипсокартонных плит. С его помощью можно выполнять фрезерование материалов, обрабатывать кромки, канавки, проделывать отверстия и пазы. За счет мощного двигателя 1200 Вт фрезер способен выдерживать сильные нагрузки. Регулируемая скорость вращения фрезы дают возможность обрабатывать цельную древесину, клееное дерево и другие материалы. Изменить глубину фрезерования легко. Задействуйте для этого линейку на корпусе или револьверный упор. Прорезиненные рукоятки позволяют чувствовать вибрацию не так сильно. Пользователю удобно держать инструмент и легче им управлять
Преимущества
- Доступная цена Stanley STRR1200-B9 электро
- Регулируемая скорость
- Вертикальный ход 55 мм
- Мощный мотор – 1200 Вт
- Прочная и долговечная алюминиевая станина
- 27000 оборотов в минуту (максимальный показатель)
- Эффективное охлаждение двигателя воздушным потоком
- Прорезиненные рукоятки
- Блокировка шпинделя
- Три глубины погружения фрезы
- Система защиты от случайного пуска