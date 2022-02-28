Преимущества

Фиксация шпинделя для удобства замены фрезы

Револьверный ограничитель глубины с фиксацией нажатием кнопки

Сменный цанговый зажим для точного кругового движения

Параллельный упор

Фрезер Sturm ER1112 является отличным ручным инструментом, используемым для снятия фаски, фрезеровки кромки и фигурной обработки. Фрезер может полноценно работать с пластиком, твердой и мягкой древесиной, ДСП, МДФ. Мощный двигатель (1200 Вт) и частота оборотов в минуту до 34000 позволяют быстро и чисто обрабатывать разный материал и работать с разными фрезами. Фрезы закрепляются с помощью цангового патрона. Добиться более точных результатов в работе можно регулировкой глубины опускания фрезы. На фрезере STURM ER 1112 для большего комфорта оператора предусмотрены удобные прорезиненные рукоятки, которые хорошо поглощают вибрацию и не дают рукам скользить, позволяя надежно удерживать фрезер. Высокая защита подшипников от пыли гарантирует длительный срок эксплуатации станка. Рекомендуется после 15 минутной работы отключать станок на 5 минут.