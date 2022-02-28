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Фрезер Sturm ER1112
4.1
9
6 439 ₽
6 550 ₽
Фрезеры
  • Персональная скидка
Фрезер Sturm ER1112
Арт. Х12163
4.1
9
Фрезер Sturm ER1112
Фрезер Sturm ER1112
Фрезер Sturm ER1112
Фрезер Sturm ER1112
  • Персональная скидка
Фрезер Sturm ER1112
Фрезер Sturm ER1112
Фрезер Sturm ER1112
Фрезер Sturm ER1112

Фрезер Sturm ER1112

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  • -111 ₽
6 439 ₽
6 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х12163
4.1
9

Характеристики

Производитель
Sturm
Упаковка
кейс
Копировальные вставки в комплекте
Нет
Рабочий ход фрезы, мм
52
Адаптер для пылеудаления в комплекте
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -111 ₽
6 439 ₽
6 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фрезер Sturm ER1112 является отличным ручным инструментом, используемым для снятия фаски, фрезеровки кромки и фигурной обработки. Фрезер может полноценно работать с пластиком, твердой и мягкой древесиной, ДСП, МДФ. Мощный двигатель (1200 Вт) и частота оборотов в минуту до 34000 позволяют быстро и чисто обрабатывать разный материал и работать с разными фрезами. Фрезы закрепляются с помощью цангового патрона. Добиться более точных результатов в работе можно регулировкой глубины опускания фрезы. На фрезере STURM ER 1112 для большего комфорта оператора предусмотрены удобные прорезиненные рукоятки, которые хорошо поглощают вибрацию и не дают рукам скользить, позволяя надежно удерживать фрезер. Высокая защита подшипников от пыли гарантирует длительный срок эксплуатации станка. Рекомендуется после 15 минутной работы отключать станок на 5 минут.

    Преимущества

    • Фиксация шпинделя для удобства замены фрезы
    • Револьверный ограничитель глубины с фиксацией нажатием кнопки
    • Сменный цанговый зажим для точного кругового движения
    • Параллельный упор