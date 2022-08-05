Фрезерная машина Sturm ER 1117
Арт. Х12218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|кейс
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер Штурм ER1117 - ручной деревообрабатывающий инструмент, применяется в различных столярных и плотницких работах для обработки кромок и профилей, фасок в деревянных конструкциях, для изготовления пазов и т.д. Мощный двигатель на 1700 Вт и регулируемая скорость вращения 6000-26000 об/мин позволяют работать с различными фрезами. Фрезы крепятся посредством цангового патрона диаметром 6, 8 и 12 мм. Предусмотрена регулируемая глубина фрезерования с помощью вертикального упора с надежной фиксацией. Встроенная электроника, обеспечивает высокое качество выполняемых работ и стабилизацию числа оборотов, предохраняет механизм от преждевременного износа
Преимущества
- Фиксация шпинделя для удобства замены фрезы
- Револьверный ограничитель глубины с фиксацией нажатием кнопки
- Сменный цанговый зажим для точного кругового движения
- Электронная регулировка скорости
- Точная регулировка глубины фрезерования
- Параллельный упор