Фрезерная машина Sturm ER 1117

Преимущества

Фиксация шпинделя для удобства замены фрезы

Револьверный ограничитель глубины с фиксацией нажатием кнопки

Сменный цанговый зажим для точного кругового движения

Электронная регулировка скорости

Точная регулировка глубины фрезерования

Параллельный упор

Фрезер Штурм ER1117 - ручной деревообрабатывающий инструмент, применяется в различных столярных и плотницких работах для обработки кромок и профилей, фасок в деревянных конструкциях, для изготовления пазов и т.д. Мощный двигатель на 1700 Вт и регулируемая скорость вращения 6000-26000 об/мин позволяют работать с различными фрезами. Фрезы крепятся посредством цангового патрона диаметром 6, 8 и 12 мм. Предусмотрена регулируемая глубина фрезерования с помощью вертикального упора с надежной фиксацией. Встроенная электроника, обеспечивает высокое качество выполняемых работ и стабилизацию числа оборотов, предохраняет механизм от преждевременного износа