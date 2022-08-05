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Фрезерная машина Sturm ER 1117
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Sturm ER 1117
    Арт. Х12218
    5.0
    1
    Фрезерная машина Sturm ER 1117
    Фрезерная машина Sturm ER 1117
    Фрезерная машина Sturm ER 1117
      Фрезерная машина Sturm ER 1117
      Фрезерная машина Sturm ER 1117
      Фрезерная машина Sturm ER 1117

      Фрезерная машина Sturm ER 1117

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12218
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		кейс
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер Штурм ER1117 - ручной деревообрабатывающий инструмент, применяется в различных столярных и плотницких работах для обработки кромок и профилей, фасок в деревянных конструкциях, для изготовления пазов и т.д. Мощный двигатель на 1700 Вт и регулируемая скорость вращения 6000-26000 об/мин позволяют работать с различными фрезами. Фрезы крепятся посредством цангового патрона диаметром 6, 8 и 12 мм. Предусмотрена регулируемая глубина фрезерования с помощью вертикального упора с надежной фиксацией. Встроенная электроника, обеспечивает высокое качество выполняемых работ и стабилизацию числа оборотов, предохраняет механизм от преждевременного износа

        Преимущества

        • Фиксация шпинделя для удобства замены фрезы
        • Револьверный ограничитель глубины с фиксацией нажатием кнопки
        • Сменный цанговый зажим для точного кругового движения
        • Электронная регулировка скорости
        • Точная регулировка глубины фрезерования
        • Параллельный упор