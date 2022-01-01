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Фрезерный стол Jet JRT-1
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Для инструмента
    Фрезерный стол Jet JRT-1
    Арт. Х12403507
    Фрезерный стол Jet JRT-1
    Фрезерный стол Jet JRT-1
    Фрезерный стол Jet JRT-1
    Фрезерный стол Jet JRT-1
    Фрезерный стол Jet JRT-1
      Фрезерный стол Jet JRT-1
      Фрезерный стол Jet JRT-1
      Фрезерный стол Jet JRT-1
      Фрезерный стол Jet JRT-1
      Фрезерный стол Jet JRT-1

      Фрезерный стол Jet JRT-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403507

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		многофункциональный
      Высота стола, мм
      		410
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезерный стол Jet JRT-1 10000760M - это удобный и функциональный каркас для ручного фрезера, вместе с которым составляет полноценный станок для домашней мастерской или небольшого производства. Универсальная конструкция приспособления позволяет закреплять инструмент разных моделей. Стол изготавливается из алюминиевого литья, что гарантирует устойчивость к истиранию и нагрузкам

        Преимущества

        • Удлинение рабочего стола спереди и сзади - 210х360 мм
        • Размеры фрезерного упора - 540-610х75 мм
        • Диаметр вытяжного штуцера - 70 или 57 мм
        • Рабочий стол из алюминиевого литья
        • Съемные удлинители рабочего стола из стального листа
        • Регулируемый фрезерный упор
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза