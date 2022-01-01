Фрезерный стол Jet JRT-1
Арт. Х12403507
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|многофункциональный
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Высота стола, мм
|410
- Фрезерный стол Jet JRT-1 10000760M - это удобный и функциональный каркас для ручного фрезера, вместе с которым составляет полноценный станок для домашней мастерской или небольшого производства. Универсальная конструкция приспособления позволяет закреплять инструмент разных моделей. Стол изготавливается из алюминиевого литья, что гарантирует устойчивость к истиранию и нагрузкам
Преимущества
- Удлинение рабочего стола спереди и сзади - 210х360 мм
- Размеры фрезерного упора - 540-610х75 мм
- Диаметр вытяжного штуцера - 70 или 57 мм
- Рабочий стол из алюминиевого литья
- Съемные удлинители рабочего стола из стального листа
- Регулируемый фрезерный упор
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза