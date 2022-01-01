Преимущества

Удлинение рабочего стола спереди и сзади - 210х360 мм

Размеры фрезерного упора - 540-610х75 мм

Диаметр вытяжного штуцера - 70 или 57 мм

Рабочий стол из алюминиевого литья

Съемные удлинители рабочего стола из стального листа

Регулируемый фрезерный упор

Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

Фрезерный стол Jet JRT-1 10000760M - это удобный и функциональный каркас для ручного фрезера, вместе с которым составляет полноценный станок для домашней мастерской или небольшого производства. Универсальная конструкция приспособления позволяет закреплять инструмент разных моделей. Стол изготавливается из алюминиевого литья, что гарантирует устойчивость к истиранию и нагрузкам