Преимущества

Частота - 50 Гц

Максимальный диаметр фрезы - 1.75 мм

Длина сетевого кабеля - 3 м

Диаметр цангового патрона: 6/6.35/8/12/12.7 мм (12.7 мм в комплект поставки не входит)

Число оборотов на холостом ходу от 11500 до 24000 в минуту

Вертикальный ход шпинделя - 40 мм

Длина шпинделя - 33 мм

Внутренний диаметр шпинделя - 15 мм

Долгий срок службы

Фрезерный деревообрабатывающий станок Ставр СДФ-1500 служит для работы с заготовками из древесины или пластика. Модель используется для выполнения широкого спектра операций, например для получения криволинейных поверхностей или вырезки пазов. Гладкий полированный рабочий стол размером 610х360 мм обеспечивает легкое продвижение заготовки. Благодаря наличию магнитного выключателя в конструкции агрегата исключается самопроизвольный пуск после временного отсутствия питания электросети. Упоры, которые входят в комплект поставки, а также ограничители гарантируют точность выполнения операций. Специальный патрубок позволяет подключить пылесос для сбора пыли и стружки, что дает возможность содержать рабочее место в чистоте. Защитный кожух исключает вероятность контакта оператора с фрезой и способствует безопасной эксплуатации