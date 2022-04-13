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Фрезы Целина ТИП.2 ОФ000023046 (Целина, Каскад, Кадви, Нева старого образца, 7 зубьев, 8 мм)
5.0
2
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Фрезы для мотоблоков
    Фрезы Целина ТИП.2 ОФ000023046 (Целина, Каскад, Кадви, Нева старого образца, 7 зубьев, 8 мм)
    Арт. X190394435
    5.0
    2
    Фрезы Целина ТИП.2 ОФ000023046 (Целина, Каскад, Кадви, Нева старого образца, 7 зубьев, 8 мм)

      Фрезы Целина ТИП.2 ОФ000023046 (Целина, Каскад, Кадви, Нева старого образца, 7 зубьев, 8 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394435
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Ширина захвата, мм
      		800
      Посадочный диаметр, мм
      		30
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Данные фрезы устанавливаются на мотоблок для расширения рабочей зоны агрегата, тем самым позволяют сэкономить время на обработку грунта. Наиболее полезны, когда требуется вспахать и подготовить под посадку участки. Предназначены для рыхления почвы с измельчением сорняков и равномерным перемешиванием почвы при внесении минеральных удобрений. Фрезы монтируются на выходной вал редуктора.

        Преимущества

        • Хорошо разбивают большие комья земли
        • Изготовлены из качественного материала, имеют длительный период эксплуатации
        • Подходят для мотоблоков "Целина", "Каскад", "Кадви", "Нева"