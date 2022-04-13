Фрезы Целина ТИП.2 ОФ000023046 (Целина, Каскад, Кадви, Нева старого образца, 7 зубьев, 8 мм)

Преимущества

Хорошо разбивают большие комья земли

Изготовлены из качественного материала, имеют длительный период эксплуатации

Подходят для мотоблоков "Целина", "Каскад", "Кадви", "Нева"

Данные фрезы устанавливаются на мотоблок для расширения рабочей зоны агрегата, тем самым позволяют сэкономить время на обработку грунта. Наиболее полезны, когда требуется вспахать и подготовить под посадку участки. Предназначены для рыхления почвы с измельчением сорняков и равномерным перемешиванием почвы при внесении минеральных удобрений. Фрезы монтируются на выходной вал редуктора.