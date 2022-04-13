Фрезы Целина ТИП.2 ОФ000023046 (Целина, Каскад, Кадви, Нева старого образца, 7 зубьев, 8 мм)
Арт. X190394435
Фрезы Целина ТИП.2 ОФ000023046 (Целина, Каскад, Кадви, Нева старого образца, 7 зубьев, 8 мм)
Арт. X190394435
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Ширина захвата, мм
|800
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Посадочный диаметр, мм
|30
- Данные фрезы устанавливаются на мотоблок для расширения рабочей зоны агрегата, тем самым позволяют сэкономить время на обработку грунта. Наиболее полезны, когда требуется вспахать и подготовить под посадку участки. Предназначены для рыхления почвы с измельчением сорняков и равномерным перемешиванием почвы при внесении минеральных удобрений. Фрезы монтируются на выходной вал редуктора.
Преимущества
- Хорошо разбивают большие комья земли
- Изготовлены из качественного материала, имеют длительный период эксплуатации
- Подходят для мотоблоков "Целина", "Каскад", "Кадви", "Нева"