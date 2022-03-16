Фрезы Гусиные лапки 010211 (30 мм)
Арт. X190394316
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Посадочный диаметр, мм
|30
|
Вес, кг
|19
- Фрезы "Гусиные лапки" Целина 010211 подходят для мотоблока Целина НМБ-901. Применяются для быстрого и эффективного рыхления почвы, средних и плотных грунтов, а также удаления сорняков путем наматывания их на себя.
Преимущества
- Фрезы имеют цельносварную конструкцию и выполнены из стали, благодаря чему конструкция имеет высокую прочность
- В комплекте поставляется пара фрез