Фрезы Гусиные лапки 010211 (30 мм)

Преимущества

Фрезы имеют цельносварную конструкцию и выполнены из стали, благодаря чему конструкция имеет высокую прочность

В комплекте поставляется пара фрез

Фрезы "Гусиные лапки" Целина 010211 подходят для мотоблока Целина НМБ-901. Применяются для быстрого и эффективного рыхления почвы, средних и плотных грунтов, а также удаления сорняков путем наматывания их на себя.