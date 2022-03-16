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Фрезы Гусиные лапки 010211 (30 мм)
5.0
1
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Фрезы для мотоблоков
    Фрезы Гусиные лапки 010211 (30 мм)
    Арт. X190394316
    5.0
    1
    Фрезы Гусиные лапки 010211 (30 мм)

      Фрезы Гусиные лапки 010211 (30 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394316
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Посадочный диаметр, мм
      		30
      Вес, кг
      		19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фрезы "Гусиные лапки" Целина 010211 подходят для мотоблока Целина НМБ-901. Применяются для быстрого и эффективного рыхления почвы, средних и плотных грунтов, а также удаления сорняков путем наматывания их на себя.

        Преимущества

        • Фрезы имеют цельносварную конструкцию и выполнены из стали, благодаря чему конструкция имеет высокую прочность
        • В комплекте поставляется пара фрез