Преимущества

Импульсный режим

Компактные размеры

Яркие и четкие линии

Простота эксплуатации

Класс пыле- и влагозащиты IP54

Построение наклонных плоскостей

Возможна установка FUBAG 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632 на штатив - для работы на высоте

При превышении угла наклона 3° лучи начинают мигать, что защитит от ошибок при разметке

Заблокированный после выключения прибора маятник сохранит точность аппарата с течением времени

Лазерный уровень FUBAG 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632 подходит для внутренних и наружных работ. Строит горизонтальную и две вертикальные линии с разверткой 360°. Яркий зеленый луч отлично виден в любых условиях.Импульсный режим работы с приемником увеличивает дальность действия до 50 метров.Возможно как попеременное, так и одновременное включение лазерных лучей.Благодаря накладкам на корпусе прибор устойчив к повреждениям при случайном падении.Универсальное питание: от батарей типа АА или литий-ионной батареи.