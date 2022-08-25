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Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Арт. О00000029223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|125x90x122
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный уровень FUBAG 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632 подходит для внутренних и наружных работ. Строит горизонтальную и две вертикальные линии с разверткой 360°. Яркий зеленый луч отлично виден в любых условиях.
Импульсный режим работы с приемником увеличивает дальность действия до 50 метров.
Возможно как попеременное, так и одновременное включение лазерных лучей.
Благодаря накладкам на корпусе прибор устойчив к повреждениям при случайном падении.
Универсальное питание: от батарей типа АА или литий-ионной батареи.
Преимущества
- Импульсный режим
- Компактные размеры
- Яркие и четкие линии
- Простота эксплуатации
- Класс пыле- и влагозащиты IP54
- Построение наклонных плоскостей
- Возможна установка FUBAG 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632 на штатив - для работы на высоте
- При превышении угла наклона 3° лучи начинают мигать, что защитит от ошибок при разметке
- Заблокированный после выключения прибора маятник сохранит точность аппарата с течением времени