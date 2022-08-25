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Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
5.0
1
13 660 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Арт. О00000029223
5.0
1
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
  • Персональная скидка
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632

Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632

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13 660 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029223
5.0
1

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
125x90x122
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 660 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный уровень FUBAG 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632 подходит для внутренних и наружных работ. Строит горизонтальную и две вертикальные линии с разверткой 360°. Яркий зеленый луч отлично виден в любых условиях.
    Импульсный режим работы с приемником увеличивает дальность действия до 50 метров.
    Возможно как попеременное, так и одновременное включение лазерных лучей.
    Благодаря накладкам на корпусе прибор устойчив к повреждениям при случайном падении.
    Универсальное питание: от батарей типа АА или литий-ионной батареи.

    Преимущества

    • Импульсный режим
    • Компактные размеры
    • Яркие и четкие линии
    • Простота эксплуатации
    • Класс пыле- и влагозащиты IP54
    • Построение наклонных плоскостей
    • Возможна установка FUBAG 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632 на штатив - для работы на высоте
    • При превышении угла наклона 3° лучи начинают мигать, что защитит от ошибок при разметке
    • Заблокированный после выключения прибора маятник сохранит точность аппарата с течением времени