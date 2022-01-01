Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V) двухрежимный для бензиновых электростанций BS (41015)
Арт. О00000031356
Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V) двухрежимный для бензиновых электростанций BS (41015)
Арт. О00000031356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Номинальный ток, А
|50
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Напряжение, В
|220
- Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 разработан для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания. Startmaster BS 6600 предназначен для совместной работы с однофазными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики: BS 3300 A ES, BS 5500 A ES, BS 6600 A ES, BS 7500 A ES, BS 8500 A ES, BS 11000 A ES, TI 7000 A ES.
Преимущества
- Безопасность
- Надежность