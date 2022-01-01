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Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V) двухрежимный для бензиновых электростанций BS (41015)
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Блок автоматики
    Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V) двухрежимный для бензиновых электростанций BS (41015)
    Арт. О00000031356
    Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V) двухрежимный для бензиновых электростанций BS (41015)
    Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V) двухрежимный для бензиновых электростанций BS (41015)
    Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V) двухрежимный для бензиновых электростанций BS (41015)
      Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V) двухрежимный для бензиновых электростанций BS (41015)
      Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V) двухрежимный для бензиновых электростанций BS (41015)
      Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V) двухрежимный для бензиновых электростанций BS (41015)

      Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V) двухрежимный для бензиновых электростанций BS (41015)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031356

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Номинальный ток, А
      		50
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 разработан для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания. Startmaster BS 6600 предназначен для совместной работы с однофазными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики: BS 3300 A ES, BS 5500 A ES, BS 6600 A ES, BS 7500 A ES, BS 8500 A ES, BS 11000 A ES, TI 7000 A ES.

        Преимущества

        • Безопасность
        • Надежность