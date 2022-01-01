Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V) двухрежимный для бензиновых электростанций BS (41015)

Преимущества

Безопасность

Надежность

Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 разработан для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания. Startmaster BS 6600 предназначен для совместной работы с однофазными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики: BS 3300 A ES, BS 5500 A ES, BS 6600 A ES, BS 7500 A ES, BS 8500 A ES, BS 11000 A ES, TI 7000 A ES.