Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный дальномер Fubag Lasex 60 31637 (дальность 60 м, вес 110 г, точность 2 мм)
5.0
1
3 040 ₽
Лазерные дальномеры
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер Fubag Lasex 60 31637
Арт. О00000029227
5.0
1
Лазерный дальномер Fubag Lasex 60 31637 (дальность 60 м, вес 110 г, точность 2 мм)
Лазерный дальномер Fubag Lasex 60 31637 (дальность 60 м, вес 110 г, точность 2 мм)
Лазерный дальномер Fubag Lasex 60 31637 (дальность 60 м, вес 110 г, точность 2 мм)
Лазерный дальномер Fubag Lasex 60 31637 (дальность 60 м, вес 110 г, точность 2 мм)
Лазерный дальномер Fubag Lasex 60 31637 (дальность 60 м, вес 110 г, точность 2 мм)
  • Персональная скидка
Лазерный дальномер Fubag Lasex 60 31637 (дальность 60 м, вес 110 г, точность 2 мм)
Лазерный дальномер Fubag Lasex 60 31637 (дальность 60 м, вес 110 г, точность 2 мм)
Лазерный дальномер Fubag Lasex 60 31637 (дальность 60 м, вес 110 г, точность 2 мм)
Лазерный дальномер Fubag Lasex 60 31637 (дальность 60 м, вес 110 г, точность 2 мм)
Лазерный дальномер Fubag Lasex 60 31637 (дальность 60 м, вес 110 г, точность 2 мм)

Лазерный дальномер Fubag Lasex 60 31637

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 040 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029227
5.0
1

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Выбор точки отсчета
Да
Вычисление углов
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 040 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Магнитный уровень Stanley 043511 TORPEDO
640 ₽
5.0
Магнитный уровень Stanley 043511 TORPEDO
Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
2 490 ₽
4.0
Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D IM0110
Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
190 ₽
5.0
Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Рабочая рулетка с магнитом 5 м х 25 мм "Монтажник" 601525
250 ₽
5.0
Рабочая рулетка с магнитом 5 м х 25 мм "Монтажник" 601525
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
13 660 ₽
5.0
Лазерный уровень Fubag 3D Pyramid 30G V2х360H360 31632
  • Персональная скидка
Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
45 ₽
5.0
Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
190 ₽
5.0
Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
Штатив Condtrol H150 с элевационной головкой 5/8(1/4) 2-17-041
2 990 ₽
5.0
Штатив Condtrol H150 с элевационной головкой 5/8(1/4) 2-17-041
Шлифовальный круг DeWalt DT 3115 (125 мм, Р120, крепление на липучке)
Нет в наличии
5.0
Шлифовальный круг DeWalt DT 3115 (125 мм, Р120, крепление на липучке)
Смотреть
Магнитный уровень Stanley 143537
Нет в наличии
5.0
Магнитный уровень Stanley 143537
Смотреть
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный дальномер FUBAG Lasex 40 31636 прост и удобен в обращении. Оснащен всеми стандартными функциями измерений.
    Одного заряда батарей хватает на 8000 измерений.
    Класс пыле- и влагозащиты IP 54 позволяет работать в различных условиях.
    Предусмотрена возможность хранения до 30 последних измерений в памяти прибора.

    Преимущества

    • Звук кнопок/клавиш
    • Выбор точки отсчета
    • Высокая скорость измерения
    • Выбор единиц измерения (м/дм/фут)
    • Индикация заряда батареи на экране
    • Подсветка облегчает работу в слабоосвещенных местах
    • Прочный корпус FUBAG Lasex 40 31636 устойчив к механическим повреждениям
    • Благодаря противоскользящим накладкам можно легко работать одной рукой