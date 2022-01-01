Плиткорез Fubag FM 180 38385, толщина пропила 30 мм

Электрический станок для резки плитки и камня FUBAG FM 180 38385 легко режет прочную керамическую плитку, камень и другие материалы. За счет нижнего расположения двигателя и охлаждения диска при помощи поддона с водой распил ведется без пыли. Для безопасности конструкция оснащена защитным кожухом. Чтобы проводить более сложные распилы под различными углами станок оборудован подвижным столом и специальным угловым упором, который существенно упрощает контроль угла.
Преимущества
- На рабочем столе FUBAG FM 180 38385 есть две линейки и угловой, а также параллельный упоры для удобства пиления
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Мощный
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С водяным охлаждением
- Небольшой вес
- Надежный двигатель индукционного типа
- Неограниченная длина реза
- Возможность резки под углом 45°
- Удобная ручка