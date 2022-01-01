Плиткорез Fubag FM 180 38385, толщина пропила 30 мм

Преимущества

На рабочем столе FUBAG FM 180 38385 есть две линейки и угловой, а также параллельный упоры для удобства пиления

Мощный

С водяным охлаждением

Небольшой вес



Надежный двигатель индукционного типа

Неограниченная длина реза

Возможность резки под углом 45°

Удобная ручка



Электрический станок для резки плитки и камня FUBAG FM 180 38385 легко режет прочную керамическую плитку, камень и другие материалы. За счет нижнего расположения двигателя и охлаждения диска при помощи поддона с водой распил ведется без пыли. Для безопасности конструкция оснащена защитным кожухом. Чтобы проводить более сложные распилы под различными углами станок оборудован подвижным столом и специальным угловым упором, который существенно упрощает контроль угла.