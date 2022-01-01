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Плиткорез Fubag FM 180 38385, толщина пропила 30 мм
6 470 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Плиткорез Fubag FM 180 38385
Арт. О00000028875
Плиткорез Fubag FM 180 38385, толщина пропила 30 мм
Плиткорез Fubag FM 180 38385, толщина пропила 30 мм
Плиткорез Fubag FM 180 38385, толщина пропила 30 мм
Плиткорез Fubag FM 180 38385, толщина пропила 30 мм
  • Персональная скидка
Плиткорез Fubag FM 180 38385, толщина пропила 30 мм
Плиткорез Fubag FM 180 38385, толщина пропила 30 мм
Плиткорез Fubag FM 180 38385, толщина пропила 30 мм
Плиткорез Fubag FM 180 38385, толщина пропила 30 мм

Плиткорез Fubag FM 180 38385

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    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000028875

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Мощность, Вт
500
Напряжение сети, В
230
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 470 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Электрический станок для резки плитки и камня FUBAG FM 180 38385 легко режет прочную керамическую плитку, камень и другие материалы. За счет нижнего расположения двигателя и охлаждения диска при помощи поддона с водой распил ведется без пыли. Для безопасности конструкция оснащена защитным кожухом. Чтобы проводить более сложные распилы под различными углами станок оборудован подвижным столом и специальным угловым упором, который существенно упрощает контроль угла.

    Преимущества

    • На рабочем столе FUBAG FM 180 38385 есть две линейки и угловой, а также параллельный упоры для удобства пиления
    • Мощный
    • С водяным охлаждением
    • Небольшой вес
    • Надежный двигатель индукционного типа
    • Неограниченная длина реза
    • Возможность резки под углом 45°
    • Удобная ручка