Преимущества

Мощный

Неограниченная длина реза

Увеличенная рабочая поверхность

С водяным охлаждением

На рабочем столе есть две линейки и упоры для удобства распиливания плитки под углом

Возможность резки под углом 45°

Надежный двигатель индукционного типа

Удобная ручка

Небольшой вес

Электрический станок для резки плитки и камня FUBAG FM 180 Plus 38386 легко режет прочную керамическую плитку, камень и другие материалы. За счет нижнего расположения двигателя и охлаждения диска при помощи поддона с водой распил ведется без пыли. Модель обеспечивает безопасность работника за счет наличия специального защитного кожуха. Чтобы проводить более сложные распилы под различными углами станок оборудован подвижным столом и специальным угловым упором, который существенно упрощает контроль угла. Длина реза не ограничена.