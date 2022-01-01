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Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
Арт. О00000035775
- Персональная скидка
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
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- Электрический станок для резки плитки и камня FUBAG FM 180 Plus 38386 легко режет прочную керамическую плитку, камень и другие материалы. За счет нижнего расположения двигателя и охлаждения диска при помощи поддона с водой распил ведется без пыли. Модель обеспечивает безопасность работника за счет наличия специального защитного кожуха. Чтобы проводить более сложные распилы под различными углами станок оборудован подвижным столом и специальным угловым упором, который существенно упрощает контроль угла. Длина реза не ограничена.
Преимущества
- Мощный
- Неограниченная длина реза
- Увеличенная рабочая поверхность
- С водяным охлаждением
- На рабочем столе есть две линейки и упоры для удобства распиливания плитки под углом
- Возможность резки под углом 45°
- Надежный двигатель индукционного типа
- Удобная ручка
- Небольшой вес