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Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
7 200 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
Арт. О00000035775
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
  • Персональная скидка
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386
Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386

Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FM 180 Plus 38386

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7 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000035775

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Мощность, Вт
700
Напряжение сети, В
230
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический станок для резки плитки и камня FUBAG FM 180 Plus 38386 легко режет прочную керамическую плитку, камень и другие материалы. За счет нижнего расположения двигателя и охлаждения диска при помощи поддона с водой распил ведется без пыли. Модель обеспечивает безопасность работника за счет наличия специального защитного кожуха. Чтобы проводить более сложные распилы под различными углами станок оборудован подвижным столом и специальным угловым упором, который существенно упрощает контроль угла. Длина реза не ограничена.

    Преимущества

    • Мощный
    • Неограниченная длина реза
    • Увеличенная рабочая поверхность
    • С водяным охлаждением
    • На рабочем столе есть две линейки и упоры для удобства распиливания плитки под углом
    • Возможность резки под углом 45°
    • Надежный двигатель индукционного типа
    • Удобная ручка
    • Небольшой вес