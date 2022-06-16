Горелка газовая Fubag FB 250 38443 (3 м)

Преимущества

Точность операций и моментальное реагирование за счет оптимальной конструкции кнопки пуска

Удобство при работе обеспечивает анатомически эргономичная ручка с прорезиненными вставками

Гибкий стыковочный элемент между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность

Наличие евроразъема обеспечивает моментальное подключение к аппарату

Горелка FB 250 3 м FUBAG 38443 предназначена для инверторных аппаратов полуавтоматической сварки. Наличие евроразъёма позволяет использовать горелку не только со сварочными полуавтоматами фирмы FUBAG, но и со многими другими производителями сварочных полуавтоматов. Горелка имеет воздушное охлаждение и кнопочное управление