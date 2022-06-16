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Горелка газовая Fubag FB 250 38443 (3 м)
5.0
2
Найти аналог
Горелки газовые
    Горелка Fubag FB 250 38443 (3 м)
    Арт. О00000009167
    5.0
    2
    Горелка газовая Fubag FB 250 38443 (3 м)
    Горелка газовая Fubag FB 250 38443 (3 м)
    Горелка газовая Fubag FB 250 38443 (3 м)
      Горелка газовая Fubag FB 250 38443 (3 м)
      Горелка газовая Fubag FB 250 38443 (3 м)
      Горелка газовая Fubag FB 250 38443 (3 м)

      Горелка Fubag FB 250 38443 (3 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000009167
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2
      Макс. ток, А
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Горелка FB 250 3 м FUBAG 38443 предназначена для инверторных аппаратов полуавтоматической сварки. Наличие евроразъёма позволяет использовать горелку не только со сварочными полуавтоматами фирмы FUBAG, но и со многими другими производителями сварочных полуавтоматов. Горелка имеет воздушное охлаждение и кнопочное управление

        Преимущества

        • Точность операций и моментальное реагирование за счет оптимальной конструкции кнопки пуска
        • Удобство при работе обеспечивает анатомически эргономичная ручка с прорезиненными вставками
        • Гибкий стыковочный элемент между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность
        • Наличие евроразъема обеспечивает моментальное подключение к аппарату