Горелка газовая Fubag FB 250 38443 (3 м)

Горелка Fubag FB 250 38443 (3 м)
Арт. О00000009167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2
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Макс. ток, А
|230
- Горелка FB 250 3 м FUBAG 38443 предназначена для инверторных аппаратов полуавтоматической сварки. Наличие евроразъёма позволяет использовать горелку не только со сварочными полуавтоматами фирмы FUBAG, но и со многими другими производителями сварочных полуавтоматов. Горелка имеет воздушное охлаждение и кнопочное управление
Преимущества
- Точность операций и моментальное реагирование за счет оптимальной конструкции кнопки пуска
- Удобство при работе обеспечивает анатомически эргономичная ручка с прорезиненными вставками
- Гибкий стыковочный элемент между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность
- Наличие евроразъема обеспечивает моментальное подключение к аппарату